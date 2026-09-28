Официальный дилер Geely "Тисс Авто" в Барнауле переезжает на новую площадку

Компания расширяет границы — клиентов ждет более просторный и современный салон на улице Попова, 165

28 сентября 2026, 11:20, ИА Амител erid: 2W5zFJ2pEYZ

"Тисс Авто" / Фото: Станислав Казаков

Автомобильный рынок Барнаула не стоит на месте: появляются новые модели, растут ожидания покупателей, а дилеры стремятся предложить более высокий уровень сервиса. Качество обслуживания и комфорт клиентов сегодня становятся ключевыми факторами при выборе автосалона. На этом фоне компания "Тисс Авто" переводит дилерский центр Geely на новый адрес — просторную площадку, которая даст посетителям больше возможностей для знакомства с автомобилями и профессионального обслуживания.

Новое пространство в привычном месте

Новый дилерский центр расположился на улице Попова, 165, — всего в 400 метрах от прежнего адреса. Для постоянных клиентов локация останется привычной и удобной.

Переезд связан с развитием направления Geely в Барнауле: на новой площадке предусмотрели более современное и комфортное пространство для каждого посетителя. Здесь доступны все основные услуги автоцентра:

продажа автомобилей Geely;

консультации специалистов;

тест-драйвы;

сервисное обслуживание.

Стало заметно больше места для осмотра машин, общения с менеджерами и ожидания во время технического обслуживания.

"Тисс Авто" / Фото: Станислав Казаков

Команда остается в полном составе

Команда "Тисс Авто" продолжит работу без изменений — клиентов встретят те же специалисты, что и раньше. Центр уже работает в штатном режиме.

Переезд открывает новый этап развития. Компания делает ставку на рост и расширение, чтобы каждый гость получил максимум внимания и качественного сервиса. Барнаульцев приглашают посетить обновленный центр и лично ознакомиться с современным модельным рядом.

Официальный дилер Geely ГК "Тисс Авто"

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 165

Тел.: 8(3852)40-40-60

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ООО "Восток"

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