Офис Барнаульской горэлектросети в Индустриальном районе переехал на новый адрес
Офис на Энтузиастов, 34а, будет закрыт
17 ноября 2023, 18:07, ИА Амител
В понедельник, 20 ноября, по адресу улица 65 лет Победы, 12, распахнет свои двери новый современный центр обслуживания клиентов АО "Барнаульская горэлектросеть".
"В прошлом году мы объявили, что откроем фронт-офис для жителей Индустриального и Ленинского районов. Планы претворились в жизнь. Консультировать здесь будут только физических лиц. Любой вопрос можно решить очно в максимально сжатые сроки", – рассказали в пресс-службе БГЭС.
Сервисный центр работает в формате электронной очереди: клиент берет в терминале талон и ждет приглашения к оператору. Удобная зона ожидания с мягкими диванами сделает пребывание в новом офисе максимально комфортным. В ближайшем будущем здесь появится игровой уголок для детей.
До ноября фронт-офис в этой части города располагался на Энтузиастов, 34а. Помещение не отвечало современным представлениям об удобстве и комфорте. С 20 ноября офис по этому адресу будет закрыт.
Барнаульская горэлектросеть – гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае. Компания обслуживает 248 тысяч физических и почти 7 тысяч юридических лиц.
03:00:03 18-11-2023
Налетай, подешевело))
12:07:34 18-11-2023
Постройте себе отдельностоящее здание, ещё лучше будет.
12:18:18 18-11-2023
Такая огромная организация и не придумали ничего умнее, как открыть офис в жилом доме! Сочувствую жильцам подобного соседа (((
14:59:01 18-11-2023
На старом адресе так же была электронная очередь, диваны и кресла для ожидания, приспособы для развлечения детей...Как в одном стихе - "Кому мешало, что ребёнок спал?"