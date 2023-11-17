Офис Барнаульской горэлектросети в Индустриальном районе переехал на новый адрес

Офис на Энтузиастов, 34а, будет закрыт

17 ноября 2023, 18:07, ИА Амител

Фото предоставлено БГЭС

В понедельник, 20 ноября, по адресу улица 65 лет Победы, 12, распахнет свои двери новый современный центр обслуживания клиентов АО "Барнаульская горэлектросеть".

"В прошлом году мы объявили, что откроем фронт-офис для жителей Индустриального и Ленинского районов. Планы претворились в жизнь. Консультировать здесь будут только физических лиц. Любой вопрос можно решить очно в максимально сжатые сроки", – рассказали в пресс-службе БГЭС.

Сервисный центр работает в формате электронной очереди: клиент берет в терминале талон и ждет приглашения к оператору. Удобная зона ожидания с мягкими диванами сделает пребывание в новом офисе максимально комфортным. В ближайшем будущем здесь появится игровой уголок для детей.

До ноября фронт-офис в этой части города располагался на Энтузиастов, 34а. Помещение не отвечало современным представлениям об удобстве и комфорте. С 20 ноября офис по этому адресу будет закрыт.

Барнаульская горэлектросеть – гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае. Компания обслуживает 248 тысяч физических и почти 7 тысяч юридических лиц.