Здание запроектировали в квартале, который частично занимают садовые участки

31 марта 2023, 09:39, ИА Амител



















Проект здания на ул. Германа Титова, 31, в Барнауле / Фото: ООО "Мастерская Алтай" / предоставлено администрацией Барнаула

Трёхэтажное административное здание запроектировали на перекрёсте ул. Малахова и ул. Германа Титова. Изначально инвестор планировал возвести на участке автомойку, но затем изменил назначение объекта. Проект офисника презентовали на градсовете 30 марта. По мнению экспертов, здание нужно переделывать: оно выбивается из общего архитектурного ансамбля улицы. Более того, комиссия рекомендовала авторам-архитекторам разработать концепцию застройки микрорайона, который частично занимает садоводство.

Вместе автомойки парковка

Спроектированное административное здание площадью 759,5 кв. м имеет три этажа. По словам представителя мастерской "Алтай", которая разработала проект, на первом уровне расположены крытая парковка, помещения техобслуживания. На втором – большой торговый зал, санузлы, на третьем – офисные помещения. Торговый зал частично просматривается из офисных помещений третьего этажа.

Участок на ул. Германа Титова, 31 / Фото: "Яндекс.Карты"

Лицевой фасад здания отделан фасадными кассетами под кирпич и фальцевыми панелями. Угол объекта, ориентированный на пересечение ул. Малахова и ул. Германа Титова, выделен цветовым акцентом – белыми декоративными элементами. К зданию примыкает пожарная лестница.

Участок под будущее здание расположен в черте садоводства "Поток" (ограничен ул. Малахова, ул. 10-я Западная, ул. Германа Титова). Две трети квартала занимают дачные наделы, а на оставшейся части территории (напротив ДК Моторостроителей) расположены коммерческие объекты: базы отдыха, бани, автомастерские, Аварком и другие организации.

Члены градсовета отметили, что если в здании будет автомойка, то, возможно, необходимо оценить её воздействие на окружающую застройку. Однако представитель мастерской "Алтай" отметил: заказчик передумал открывать автомойку.

"Назначение сменилось – там будут торговые площади и офисные помещения, автомойки не будет. Отпала необходимость", – объяснил архитектор.

Мыслить квартально

Члены градсовета обратили внимание, что у здания отсутствует круговой пожарный проезд, из-за чего могут возникнуть сложности при тушении. Кроме того, расстояние от существующего (тупикового) проезда до здания не соответствует требованиям закона. Нет и разворотной площадки (15 на 15 метров), что также противоречит нормативам.

Фрагмент генплана участка / Фото: ООО "Мастерская Алтай" / предоставлено администрацией Барнаула

Некоторые эксперты усомнились, что при эксплуатации здания заказчик сохранит крытую парковку. Вероятнее, по мнению комиссии, эти площади станут торговым залом.

"Здание маленькое, площадей там не так много. С глубокой долей вероятности первый этаж будет застроен и застеклён, там будут нормальные торговые помещения", – сказал исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Затронули эксперты и проблему развития всего квартала. По мнению депутата Барнаульской гордумы Евгения Носенко, территория застраивается хаотично, бессистемно, что портит восприятие улицы: рядом с масштабным Домом культуры появляются невысокие и неприметные объекты.

Проект здания на ул. Германа Титова, 31 в Барнауле / Фото: ООО "Мастерская Алтай" / предоставлено администрацией Барнаула

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко предложил проектировщикам разработать план застройки микрорайона, часть которого ещё занимают садовые участки. Он также отметил, что у самого проекта здания есть недочёты, из-за которых эскизы нужно доработать. Остальные члены комиссии это решение поддержали.

"В градостроительном отношении этот угол важен и размещать этот объект расточительно. Нужно брать квартал и осмысливать его с градостроительных позиций, делать предложения по освоению этих территорий, которые ранее занимали садоводства. Они ещё существуют, но фрагментарно. Этот объект на крохотном участке невозможно грамотно эксплуатировать. Решение не получилось и требует или серьёзной переработки, или полного осмысления территории садоводства", – резюмировал Сергей Боженко.