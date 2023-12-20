Клиенты довольны результатами

20 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K9nDX

Румыния / Фото: frimufilms / Freepik

Romanesc (Романеск) – это миграционная компания с солидным опытом в сфере международного права. Ее услуги востребованы, ведь сейчас многие интересуются наиболее простыми и быстрыми способами получения гражданства стран ЕС. Основная специализация компании – оформление гражданства Румынии по репатриации. Эта программа позволяет максимум за два года получить паспорт страны Евросоюза и, соответственно, равные права с коренными жителями. Отзывов о компании Romanesc достаточно много.

Инга:

"Перед тем как выбрать, с кем сотрудничать, я долго читала отзывы о "Романеск" на форумах. Теперь я могу написать свой, так как успешно получила Сертификат о присвоении гражданства благодаря миграционным юристам. До поездки в Бухарест я общалась с ними исключительно онлайн. Даже договор подписали дистанционно, что очень удобно, так как я не живу в Москве. Ответили на все мои вопросы, а в Минюст отвели практически за руку, т.к. я впервые была за границей и немного растерялась. Спасибо "Романеск" за все".

Олег:

"Оформляли с женой репатриацию в Румынию и пользовались услугами Romanesc. У нас остались хорошие впечатления о юристах компании. Решили оставить отзыв и можем смело рекомендовать другим. После первого звонка в "Романеск" прошло всего два года и несколько месяцев, а мы уже успешно мигрировали в Мадрид на правах граждан ЕС. Если бы не сотрудничество с экспертами, я думаю, мы бы все еще сидели в РФ по уши в бюрократии".

Федор:

"В российском образовании я разочаровался еще на первом курсе, начал подрабатывать и планировать переезд в Евросоюз. Спасибо моей тете, что посоветовала Romanesc.ru, отзывы в интернете я все равно, правда, прочитал и убедился в их надежности. Вышло все даже лучше, чем я планировал сначала. Я думал о ВНЖ, а смог оформить гражданство. Теперь готовлю документы для поступления в Варшавский политехнический институт. К "Романеск" претензий нет – документы собрали четко, сделали все в сроки".

Екатерина:

"У меня был небольшой массажный кабинет в Рязани, но клиентов становилось все меньше. И я решила, что стоит взять себя в руки и изменить жизнь. Обратилась за консультацией к миграционным юристам "Романеск", так как знала о своих румынских корнях. Мне помогли пройти процедуру репатриации быстро и без лишних нервов. Сотрудники берут на себя всю бюрократию и, подготовив досье, сопровождают на подаче документов в Бухаресте. Пока еще жду, когда дело выйдет в приказ, но уверена, что все будет отлично”.

Электронная почта: info@romanesc.ru

Скайп: skype@romanesc.ru

Официальный сайт: romanesc.ru

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