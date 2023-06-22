Огненную картину войны зажгли в Барнауле накануне Дня памяти и скорби

Акцию провели "Единая Россия" и "Волонтеры Победы"

22 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Акция ко Дню памяти и скорби / Фото: пресс-служба "Единой России"

Картину из 10 тысяч свечей выложили на Мемориале Славы в преддверии 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Участие в акции, которая прошла в ночь с 21 на 22 июня, приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь регионального отделения "Единой России "и председатель краевого Заксобрания Александр Романенко, представители силовых ведомств, депутаты и другие горожане.

"Волонтеры Победы" сделали из свечей изображение памятника танку Т-34, который стоит возле кинотеатра "Мир" в краевой столице.

"Легендарный танк является символом единства тружеников тыла и Красной Армии. С 1941 года в Барнауле было выпущено более 10 тысяч двигателей для Т-34, поэтому именно он был выбран для создания огненной картины", – напомнил руководитель регионального исполкома ЕР Иван Гладких.

Тесную связь Т-34 с историей города отметила и депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева:

"Замечательно, что каждый год мы выкладываем из свечей разные символы тех времен. Например, в прошлом году это было изображение известного на весь мир памятника советскому воину-освободителю "Алеша", который стоит на холме Бунарджик в болгарском городе Пловдиве".

А Виктор Томенко добавил, что в Барнауле помнят не только подвиги героев на полях сражений, но и подвиги тружеников тыла.

"У нас в крае тоже ковалась победа. Лечили и ставили на ноги раненых, отправляли на фронт теплые вещи, продукты питания, вооружения. Гордимся и помним труд жителей края, работавших фактически под открытым небом на заводах, которые только-только эвакуировали из европейской части страны в Сибирь", – подчеркнула губернатор.

































Акция ко Дню памяти и скорби / Фото: пресс-служба "Единой России"

Многие пришли на Мемориал Славы с близкими. Например, региональный координатор "Женского движения Единой России" Кристина Юстус была с сыновьями. Она отметила, что день памяти и скорби – важный повод в очередной раз почтить память героев Великой Отечественной войны. И вспомнить тех, кто защищает наших детей сейчас.

О том, как в Барнауле прошла акция "Огненные картины войны", обязательно узнают ветераны, пообещала председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, руководитель регионального отделения общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.

Добавим, что единороссы и "Волонтеры Победы" зажгли тысячи свечей в память о событиях 22 июня 1941 года по всему Алтайскому краю.