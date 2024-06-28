Огонь не угас. Как в АГМУ учат топовых стоматологов, к которым едут даже из-за рубежа

В стоматологи надо идти не ради денег, а ради здоровья пациентов, уверен доктор медицинских наук Олег Орешака

28 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Олег Васильевич Орешака / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стоматология сегодня – одно из самых популярных медицинских направлений, на которое стремится много абитуриентов. Оно и понятно – с появлением частной медицины профессия стала денежной и очень привлекательной.

Но чтобы действительно получать много, будущему стоматологу придется долго учиться и упорно работать, предупреждает доктор медицинских наук, завкафедрой ортопедической стоматологии АГМУ Олег Орешака. Он убежден: успеха добиваются только те, у кого на первом месте здоровье пациентов. И у алтайского медуниверситета таких выпускников немало: многие трудятся в ведущих клиниках страны.

Мы поговорили с профессором о том, как кафедра за 35 лет перешла от примитивных приборов к самому современному оборудованию и как здесь готовят выпускников, которые потом лечат не хуже столичных коллег.

Не зарабатывать, а помогать

– Олег Васильевич, вы по своей работе со студентами замечаете, что все чаще главным мотивом поступления становятся деньги?

– К большому сожалению, это есть. Хотя часть этих студентов, на самом деле, небольшая, но она постепенно увеличивается.

И все же чаще к нам в вуз поступают наиболее талантливые дети. Очень мотивированные, многие из врачебных семей. Все-таки конкурс у нас большой.

Тенденция, о которой вы говорите, диктуется временем и расширилась за счет платных образовательных услуг. Бывает, это даже внутри семьи решается. Когда ребенок не знает, куда поступать, родители его так мотивируют: в этой профессии можно заработать.

Но это ошибочное мнение. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно на высочайшем уровне выполнять свою работу, а это не быстрый путь. Нужно усердно и на совесть трудиться, и только в этом случае через определенное количество лет придет материальный достаток. Просто здесь не бывает.

– То есть студенту, который пошел в стоматологию только за деньгами, будет тяжело?

– Может, и не будет тяжело, но точно будет неинтересно. И большой вопрос, в какой результат выльется такое обучение. Не секрет, что есть определенная часть выпускников, которая потом не работает по профессии. Только деньги не способны замотивировать.

– Я так понимаю, когда вы приходили в стоматологию, она и денежной профессией-то не была?

– Когда я поступал, ни у меня, ни у кого другого не было подобных мотивов. Частных клиник в то время еще не было, основную помощь пациенты получали в государственных поликлиниках.

Единственным мотивом было получить образование и научиться хорошо выполнять свое дело.

Когда я уже начал заниматься наукой, мой учитель, почетный профессор АГМУ и заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Омского государственного медицинского университета Владимир Борисович Недосеко говорил мне:

"Ты должен не зарабатывать на здоровье своих пациентов, а лишь получать денежное вознаграждение за то, что ты поправил их здоровье. Сделал их жизнь лучше".Помощь людям должна быть на первом месте.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От тесноты к современным условиям

– Получить профессию – это понятно. А как вы решили, что этого вам мало, и нужно заниматься наукой?

– Мне, как и многим другим молодым ученым, всегда было интересно выйти за пределы образовательной программы, которая предусмотрена университетом. Всегда хотелось знать в своей профессии гораздо больше, чем другие, постоянно становиться более квалифицированным специалистом. Это главная мотивация.

Хвастаться я не люблю, но нашей кафедре действительно есть чем гордиться в науке. Ровно 10 лет назад, к 60-летнему юбилею АГМУ, наш научный кружок был признан лучшим в вузе. А мне тогда выпала огромная честь – меня признали лучшим преподавателем десятилетия.

Кстати, для меня 70-летний юбилей вуза – знаковое событие. У меня в этом году тоже юбилей – 30 лет деятельности в АГМУ. Представьте, у меня в трудовой книжке за это время всего лишь одна запись – Алтайский государственный медицинский университет. Горжусь этим.

Почетно, что я был в числе первых выпускников нашего стоматологического факультета. Окончив училище, понял, что хочу связать свою жизнь с медициной. И поступил сразу, как только открылся факультет. Это был 1990 год.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– А как появилась кафедра ортопедической стоматологии, которой вы сейчас заведуете?

– Нашей кафедре в прошлом году исполнилось 35 лет. Вначале это была объединенная кафедра стоматологии, потому что на тот момент не было достаточного количества преподавателей.

Самостоятельные кафедры, в том числе и наша, начали формироваться постепенно в течение первых двух лет.

Конечно, начиналось все очень сложно. У нас была единственная база – здесь, в краевой стоматологической поликлинике. Площадей было недостаточно, но мы были рады тому, что имеем. Стоматологические установки были достаточно примитивные, хоть по тем временам и неплохие.

– Как условия изменились за 35 лет?

– Сейчас у нас сразу две клинические базы: одна – в университетской стоматологической поликлинике, а другая – здесь, в краевой стоматологической поликлинике. А студенты до третьего курса обучаются в симуляционном центре. Это специализированные аудитории, которые оборудованы современными симуляторами и моделями.

Конечно, прогресс за эти годы огромный. Особенно важно, что все наши добрые начинания находят поддержку руководства университета в лице ректора.

Без этого было бы невозможно развитие кафедры, расширение материально-технической базы. У нас есть 3D-принтер, есть интраоральные камеры, артикуляторы, лицевые дуги. Есть аксиограф, которым немногие университеты могут похвастаться.

Сегодня мы с удовольствием можем заниматься наукой, работать, вести международную деятельность. Постоянно развиваемся и прирастаем.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– Часто слышу положительные отзывы о стоматологической поликлинике АГМУ. Мол, и недорого, и качественно. А насколько важно для студентов, что у них есть такая база?

– Это огромный плюс. Далеко не во всех медицинских вузах такое есть, чтобы студент старших курсов был настолько близко к пациенту, мог уже сам провести определенные стоматологические манипуляции. Конечно, все это под руководством находящегося рядом преподавателя-наставника.

Такое совместительство мы практикуем не только в университетской поликлинике, но и в краевой. Как итог, наши студенты более практикоориентированны. У них намного больше возможностей обучиться навыку, нежели у других.

Оснащение на обеих базах самое современное. И, что не менее важно, есть талантливые специалисты, которые многому могут научить.

– Вы упомянули, что занимаетесь международной деятельностью. Я читал, что ваша кафедра – один из лидеров в АГМУ по этому направлению. Чем вы занимаетесь?

– По итогам прошлого года нашу кафедру признали лучшей внутри вуза по международной деятельности. Компетентное жюри решило, что мы были немного сильнее, чем конкуренты.

Международное направление в последние годы активизировалось во всем университете. Это нужно для того, чтобы наш вуз знали не только в России, но и за ее пределами. А для этого нужен обмен опытом.

Основные форматы взаимодействия, доступные в АГМУ: академическая мобильность ППС и обучающихся, включая приезд иностранных студентов, прохождение ими практики; организация, проведение или участие в международных конференциях и предметных олимпиадах; участие ППС кафедры в реализации билингвальных образовательных программ и в заключении соглашений, договоров о международном научно-образовательном сотрудничестве; публикация совместных научных статей в рецензируемых журналах, методических пособий, монографий; оппонирование диссертационных работ, отзывы.

У нас в университете есть тревел-грант от ректора, в котором у нас есть возможность участвовать. За счет вуза нам предоставляется возможность посещать ведущие медицинские университеты.

Пока что это ближнее зарубежье. Например, у нас очень тесные связи с вузами Узбекистана: Государственным ташкентским стоматологическим институтом, Самаркандским медицинским университетом. Сейчас налаживаются дружеские отношения с Бухарским медицинским университетом. Наши сотрудники не раз посещали университеты в Киргизии, Казахстане.

Мы участвуем в международной деятельности и делаем все, чтобы наш вуз знали. А руководство АГМУ всячески содействует этому.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не хуже, чем в столице

– Ортопедическая стоматология – что именно охватывает ваше узкое направление?

– На мой взгляд, это вообще одно из самых сложных направлений. С одной стороны, в нашей специальности нет стационаров, как, например, в хирургической стоматологии или челюстно-лицевой хирургии. Но в то же время именно стоматолог-ортопед, как правило, начинает и заканчивает сложное лечение, которое может длиться даже несколько лет.

Ортопед – это флагман, который задает необходимый план лечения.

– Как я понимаю, основной вид вашей работы – протезирование?

– Не только. Хотя многие действительно считают, что ортопедическая стоматология – это только изготовление зубных протезов. Но это не так.

Есть очень широкий спектр челюстно-лицевых патологий, при которых без включения в комплекс лечения ортопедов положительного результата не будет.

Наша специальность очень материалоемкая. Постоянно внедряются в лечебный процесс новые технологии и материалы.

– Кстати, по поводу технологий. Насколько сегодняшняя стоматология отличается от той, в которую вы приходили?

– На момент, когда я начинал учиться, в Алтайском крае лечение было весьма примитивным в плане и технологий, и материалов. Нет, оно ни в коем случае не было плохим, но от самых современных способов мы отставали.

С момента открытия стоматологического факультета стоматология во всем крае начала бурно развиваться. Сегодняшний уровень оказания помощи в регионе я считаю современным и адекватно соответствующим всем требованиям.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– Знаю даже случаи, когда москвичи к нам приезжают лечить зубы. По деньгам дешевле, а качество не хуже.

– До определенного момента у нас даже пациенты из-за рубежа были: из Франции, Германии, Испании. Приезжая в гости к родственникам и друзьям, люди с большим удовольствием лечили зубы у нас.

Стоматологические услуги здесь в разы дешевле, а по качеству вообще не уступают тем, которые им оказали бы в их стране.

– Но стоматология – это же не только технологии и материалы, но и руки врача. С этим у нас тоже все отлично?

– Да, специальность у нас ремесленно-медицинская, если так можно выразиться. Нужно очень много делать руками, но при этом думать головой. Стоматолог не должен быть случайным человеком. У него должна быть отлично развита мелкая моторика, прекрасно, если у него художественное воображение и таланты в лепке, в конструировании.

Выпускники нашей кафедры работают во многих престижных местах, в ведущих клиниках как в России, так и за рубежом.

Наш университет котируется во всей стране и дает "зеленый свет" молодым специалистам. С таким уровнем подготовки их примут в большинстве клиник России. И это не хвастовство, а реальный опыт.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Без людей не было бы кафедры"

– А в науку молодежь идет?

– К сожалению, количество молодых людей, тяготеющих к науке, в некоторой степени уменьшилось. Но есть еще молодые, умные, талантливые и энергичные люди, которые хотят заниматься наукой. Хотелось бы, конечно, чтобы этих людей было больше.

– Есть те, кто потом придет вам на смену?

– Однозначно. Работая на протяжении 30 лет, я всегда думаю о том, чтобы была достойная смена.

Я горжусь нашим профессорско-преподавательским составом. Это замечательные люди, коллектив, без которого кафедры просто не было бы. И мы всегда ждем перспективных молодых сотрудников.

– В этом году АГМУ исполняется 70 лет. В чем вы видите дальнейшее развитие вуза?

– Думаю, многие со мной согласятся, что оно должно быть направлено на расширение учебных и клинических площадей, улучшение инфраструктуры.

Количество абитуриентов у нас увеличивается каждый год. Поэтому и условия должны становиться лучше и лучше.

А всем коллегам в юбилейный год хочу пожелать огромных успехов и здоровья. Работа в университете всегда напряженная и непростая. Она требует сил, энергии и терпения.