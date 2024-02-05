Ограничение на поездки дипломатов РФ может войти в новый пакет санкций ЕС

Запрет якобы долгое время просит ввести Чехия

05 февраля 2024, 21:25, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Ограничения на перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза могут быть введены в рамках 13-го пакета санкций ЕС в отношении России. Как сообщает "Интерфакс", об этом узнало издание Politico.

Запрет якобы долгое время просит ввести Чехия – идея предполагает ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне.

Корреспондент Польского радио в Брюсселе, в свою очередь, выяснила, что в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 человек и компаний.