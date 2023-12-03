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Огромная дыра образовалась посреди пешеходного перехода в Барнауле

Один автомобиль уже получил повреждения

03 декабря 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромная дыра в асфальте образовалась на дороге среди пешеходного перехода. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Огромная дыра образовалась на переходе на середине дороги.

Один автомобиль уже угодил в провал и получил серьезные повреждения.

Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными. 

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

09:33:22 04-12-2023

Должны выплатить компенсацию!

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гость

09:40:44 04-12-2023

прорыв

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Гость

12:18:14 04-12-2023

Это там, где летом трубы прокладывали? По другую-то сторону перекрестка работы до сих пор идут, да и тут недавно движение открыли - месяца не прошло, однако. Да уж - качество говорит само за себя.

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