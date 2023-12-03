Огромная дыра образовалась посреди пешеходного перехода в Барнауле
Один автомобиль уже получил повреждения
03 декабря 2023, 21:29, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Огромная дыра в асфальте образовалась на дороге среди пешеходного перехода. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Огромная дыра образовалась на переходе на середине дороги.
Один автомобиль уже угодил в провал и получил серьезные повреждения.
Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными.
09:33:22 04-12-2023
Должны выплатить компенсацию!
09:40:44 04-12-2023
прорыв
12:18:14 04-12-2023
Это там, где летом трубы прокладывали? По другую-то сторону перекрестка работы до сих пор идут, да и тут недавно движение открыли - месяца не прошло, однако. Да уж - качество говорит само за себя.