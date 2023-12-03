Огромная дыра образовалась посреди пешеходного перехода в Барнауле

Один автомобиль уже получил повреждения

03 декабря 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромная дыра в асфальте образовалась на дороге среди пешеходного перехода. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Огромная дыра образовалась на переходе на середине дороги.

Один автомобиль уже угодил в провал и получил серьезные повреждения.

Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными.