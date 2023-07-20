Огромные штрафы. Чем россиянам грозит неявка в военкомат и "потеря" военного билета

Госдума собирается изменить правила воинского учета и мобилизации

20 июля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Специальная военная операция на Украине, обострение геополитической ситуации, нарастающая опасность новых военных конфликтов заставили российских законодателей изменить действующие правовые нормы, касающиеся воинского учета и проведения мобилизации. Так, Комитет по госстроительству рекомендовал депутатам принять ко второму чтению законопроекта поправки в КоАП, по которым предлагается серьезно ужесточить наказание за неявку в военкомат по повестке и не только. Amic.ru собрал информацию о предлагаемых новшествах.

1 Какие штрафы хотят ввести за неявку в военкомат? В случае неявки без уважительной причины в указанные в повестке от военкомата время и место или органа, занимающегося воинским учетом, уклонисту грозит штраф в размере 40-50 тысяч рублей, в настоящее время эта сумма составляет 500-3000 рублей.

2 Какой штраф грозит за несообщение в военкомат об изменении личных данных? Если состоящий на воинском учете своевременно не сообщит данные, касающиеся изменения его семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, либо не представит сведений, касающихся смены места регистрации, выезда за пределы страны продолжительностью более шести месяцев, а также въезда в страну, или не явится в военкомат в установленный законом срок, то его смогут оштрафовать на сумму 10-20 тысяч рублей. Отметим, сейчас размер штрафа не превышает трех тысяч рублей.

3 Какие штрафы за уклонение от медобследования? Для тех, кто должен пройти медицинское обследование от военкомата, но избегает это делать, сумма штрафа вырастает от 3 до 25 тысяч рублей. Также до 25 тысяч планируется увеличить сумму штрафа для тех, кто умышленно испортит или же потеряет документы воинского учёта.

4 Какие штрафы за отказ отдать военным автомобиль? Решено увеличить штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Они касаются транспортных средств, которые могут потребоваться для нужд армии – это является частью мобилизационной подготовки и мобилизации в нашей стране. Для граждан размер штрафа увеличивается до 25 тысяч рублей (в настоящее время он не превышает 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (пока он не выше 1000 рублей), а вот юрлицам может грозить потеря 400 тысяч рублей (сейчас не более 20 тысяч рублей).

5 Какие еще изменения хотят внести? Кроме того, КоАП будет дополнен статьей 19.38, в которой предусматривается неоказание содействия военкоматам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Это когда сотрудники военкомата поручают гражданам разнести повестки по указанным адресам. Или когда военкоматы поручают руководителям предприятий или организаций оповестить своих сотрудников явиться в военкомат или к месту призыва. Неисполнение таких поручений или затягивание их может обернуться для должностных лиц штрафом до 80 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч рублей. Судя по всему, поправки будут внесены в статью о непредставлении в военкомат (или другую структуру, занимающуюся воинским учетом) списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, – в таких случаях штрафы могут достигать 400 тысяч рублей. Также изменения будут внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) – они затрагивают лиц, совершивших преступления в условиях военного положения. Согласно предлагаемым поправкам, до 30 дней может быть увеличен срок задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении. В настоящее время до решения суда такой подозреваемый может быть задержан не более чем на 48 часов.