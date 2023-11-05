Огромный клад с древнеримскими монетами нашли у берегов Сардинии
Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры
05 ноября 2023, 10:36, ИА Амител
Фото: Dry2 / pxhere.com
У берегов итальянской Сардинии обнаружили клад с огромным количеством древнеримских монет. Об этом сообщает РИА Новости.
Деньги во время погружения увидел один из местных жителей, о чем рассказал ученым. Специалисты установили, что всего в этом месте от 30 до 50 тысяч монет начала IV века.
"Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры", – отметили ученые.
Также сообщается, что сохранность почти всех найденных монет идеальна, разрушены лишь единицы. Вскоре начнутся работы по реставрации.
21:01:21 05-11-2023
Говорят... Деньги Путина в сардинии... Не из там нашли?.. случаем...
11:10:09 06-11-2023
Гость (21:01:21 05-11-2023) Говорят... Деньги Путина в сардинии... Не из там нашли?.. сл... :D