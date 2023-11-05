Огромный клад с древнеримскими монетами нашли у берегов Сардинии

Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры

05 ноября 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: Dry2 / pxhere.com

У берегов итальянской Сардинии обнаружили клад с огромным количеством древнеримских монет. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги во время погружения увидел один из местных жителей, о чем рассказал ученым. Специалисты установили, что всего в этом месте от 30 до 50 тысяч монет начала IV века.

"Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры", – отметили ученые.

Также сообщается, что сохранность почти всех найденных монет идеальна, разрушены лишь единицы. Вскоре начнутся работы по реставрации.