НОВОСТИНаука и образование

Огромный клад с древнеримскими монетами нашли у берегов Сардинии

Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры

05 ноября 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: Dry2 / pxhere.com
Фото: Dry2 / pxhere.com

У берегов итальянской Сардинии обнаружили клад с огромным количеством древнеримских монет. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги во время погружения увидел один из местных жителей, о чем рассказал ученым. Специалисты установили, что всего в этом месте от 30 до 50 тысяч монет начала IV века.

"Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры", – отметили ученые.

Также сообщается, что сохранность почти всех найденных монет идеальна, разрушены лишь единицы. Вскоре начнутся работы по реставрации. 

Наука

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

21:01:21 05-11-2023

Говорят... Деньги Путина в сардинии... Не из там нашли?.. случаем...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:10:09 06-11-2023

Гость (21:01:21 05-11-2023) Говорят... Деньги Путина в сардинии... Не из там нашли?.. сл... :D

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров