Огромный лесной пожар разгорелся в Егорьевском районе
Огонь распространился почти на 100 гектаров
07 июня 2023, 21:01, ИА Амител
Кадр из видео / Mash Siberia
В Егорьевском районе Алтайского края начался большой лесной пожар. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным спасателей, площадь распространения огня составляет примерно 100 гектаров.
К тушению привлекли 87 человек, 40 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Алтайскому краю привлечено 32 человека личного состава и 10 единиц техники.
Также сообщается, что на место пожара отправили авиацию.
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23:19:33 07-06-2023
За лесами надо следить, очищать от сухостоя, но у нас на это нет денег, поэтому горит все синим пламенем.
19:16:28 08-06-2023
Где авиация, на Украину отправили?