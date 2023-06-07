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Огромный лесной пожар разгорелся в Егорьевском районе

Огонь распространился почти на 100 гектаров

07 июня 2023, 21:01, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia
Кадр из видео / Mash Siberia

В Егорьевском районе Алтайского края начался большой лесной пожар. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным спасателей, площадь распространения огня составляет примерно 100 гектаров.

К тушению привлекли 87 человек, 40 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Алтайскому краю привлечено 32 человека личного состава и 10 единиц техники.

Также сообщается, что на место пожара отправили авиацию.

Алтайский край Лесной пожар
Читайте также в сюжете: Лесной пожар в Егорьевском районе

Комментарии 2

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Гость

23:19:33 07-06-2023

За лесами надо следить, очищать от сухостоя, но у нас на это нет денег, поэтому горит все синим пламенем.

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Костя

19:16:28 08-06-2023

Где авиация, на Украину отправили?

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