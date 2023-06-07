Огромный мурал в честь Героя России появился в Рубцовске

Также в честь Олега Шипицина установили мемориальную доску

07 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: https://t.me/tomenko_22













Фото: t.me/tomenko_22/

В Рубцовске увековечили память Героя России Олега Шипицина. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"В Рубцовске мы открыли мемориальную доску в память об Олеге Шипицине, которому присвоено звание героя России. К сожалению, посмертно", – написал глава региона.

Отмечается, что Олег Шипицин, как профессиональный военный, участвовал во многих операциях и одним из первых ушел на СВО. Губернатор выразил сочувствие родственникам погибшего.

Она также добавил, что на доме в Рубцовске появился огромный мурал с портретом солдата. Художник Николай Замятин рассказал, что долго работал над ним.