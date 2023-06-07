Огромный мурал в честь Героя России появился в Рубцовске
Также в честь Олега Шипицина установили мемориальную доску
07 июня 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: https://t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22/
В Рубцовске увековечили память Героя России Олега Шипицина. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"В Рубцовске мы открыли мемориальную доску в память об Олеге Шипицине, которому присвоено звание героя России. К сожалению, посмертно", – написал глава региона.
Отмечается, что Олег Шипицин, как профессиональный военный, участвовал во многих операциях и одним из первых ушел на СВО. Губернатор выразил сочувствие родственникам погибшего.
Она также добавил, что на доме в Рубцовске появился огромный мурал с портретом солдата. Художник Николай Замятин рассказал, что долго работал над ним.
10:31:54 08-06-2023
Что такое мурал?
10:38:41 08-06-2023
Гугл выключили? Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения.
11:01:47 08-06-2023
Сколько уже много их полегло....!!! Больно...Очень больно....Они ГЕРОИ!!! Как хочется надеяться, что их уход "не зря"...Как хочется надеяться, что каждый из нас возьмет частичку этой боли....Как хочется надеяться, что многие сделают выводы (где добро и где начало зла)... Как хочется надеяться, что не будет больше груз-200..Как хочется прижать к себе их МАТЕРЕЙ...