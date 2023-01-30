Участок без инженерных сетей находится в подтопляемой зоне

30 января 2023, 08:10, ИА Амител

Парк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Участок, предназначенный для строительства гигантской зоны отдыха, выставили на торги в Барнауле. Площадка расположена на Правобережном тракте, напротив ТЦ "Леруа Мерлен". По соседству с вакантной землёй расположен участок, который также отведён для строительства парка. Его Алтайкрайимущество продало летом 2022 года.

В зонах

Аукционный участок по Правобережному тракту, 20, имеет площадь 9,4 га, он свободен от строений, но покрыт растительностью. В документации к торгам указано, что территория расположена в границах охранных эон ЛЭП, водоохранной и прибрежной защитной полосе Оби.

"Согласно многолетним наблюдениям, территория земельного участка подвергается ежегодному затоплению. При использовании земельного участка необходимо учитывать указанные природные условия", – отмечено в извещении.

Будущему арендатору придётся подключать площадку ко всем инженерным сетям, в том числе к газу, электроэнергии. Также на участке нет централизованных водопроводных и канализационных систем. Поэтому инвестору необходимо обустроить артезианскую скважину, а для отвода сточных вод – септик (бетонированного выгреба).

Участок на Правобережном трате, 20 / Фото: кадастровая карта

Требований к "содержанию" будущего парка Фонд имущества не предъявляет: главное, чтобы они отвечали нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. Однако минимальный процент застройки участка составляет 20%, а максимальный – 50%.

Площадку передают в аренду на 10 лет и 8 месяцев: в течение этого времени инвестор должен оборудовать парк. Начальная цена земли составляет 9,8 млн рублей. Аукцион назначен на 3 марта 2023 года.

Парковые "коллеги"

По соседству с реализуемой территорией находится участок, который также предназначен для строительства парка культуры и отдыха. Его Фонд имущества выставлял на торги летом 2022 года. Площадка в два раза меньше – 4,1 га, по ней проходят сети газоснабжения.

Единственным участником торгов стала компания "АгроИнвест". Именно с ней край заключил договор аренды земли на 4 года и 10 месяцев. Ежегодно инвестор должен платить в казну 6,5 млн рублей за пользование территорией, пока не построит парк и не сдаст его в эксплуатацию. Интересно, что пока работы на площадке не начались.

Также в 2022 году Фонд имущества пытался найти инвесторов и для других участков, подходящих для создания зон отдыха. Успешно он реализовал землю на ул. Байкальской, 47а (рядом с комплексом открытых бассейнов "Планета Q"). Её площадь – 2,75 га, практически на всей территории участка растут хвойные деревья. Арендовал землю бизнесмен и один из собственников "Планеты Q" Юрий Погуляев. На строительство парка ему отведено 2,5 года – именно на этот срок землю передают в аренду. Ежегодная плата за пользование участком составляет 3,6 млн рублей.

А вот другая площадка под строительство парка инвесторов не заинтересовала. Находится она недалеко от горнолыжного комплекса "Авальман". Площадь участка – 2,4 га, начальная цена – 4,53 млн рублей. Строить здания и сооружения на территории, по условиям торгов, запрещалось: будущий инвестор мог лишь оборудовать велосипедные дорожки и другие площадки для занятий спорта.