Огурцы и помидоры подешевели в Алтайском крае за неделю

Небольшое снижение цены также наблюдается на сливочное масло и свинину

25 мая 2025, 18:45, ИА Амител

Супермаркет / Фото: amic.ru

Огурцы и помидоры ощутимо подешевели в Алтайском крае в период с 12 по 19 мая. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Так, огурцы за неделю подешевели сразу на 22,23 рубля – с 142,29 до 120,06 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 17,06 рубля – с 245,67 до 228,16 рубля за килограмм. Картошка подорожала с 77,48 до 85,67 рубля, репчатый лук – с 56,8 до 63,32 рубля за килограмм.

Среди "молочки" лидером по снижению стоимости стало сливочное масло, цена на которое упала на 17,07 рубля – с 1301,32 до 1284,25 рубля за килограмм. Свинина подешевела с 383,03 до 378,09 рубля за килограмм.

Остальные популярные продукты за указанное время незначительно потеряли в цене: подсолнечное масло (-1,94 рубля), куриные яйца (-2,48 рубля), сахар-песок (-0,12 рубля) и пшеничная мука (-0,19 рубля).