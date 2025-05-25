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Огурцы и помидоры подешевели в Алтайском крае за неделю

Небольшое снижение цены также наблюдается на сливочное масло и свинину

25 мая 2025, 18:45, ИА Амител

Супермаркет / Фото: amic.ru
Супермаркет / Фото: amic.ru

Огурцы и помидоры ощутимо подешевели в Алтайском крае в период с 12 по 19 мая. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Так, огурцы за неделю подешевели сразу на 22,23 рубля – с 142,29 до 120,06 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 17,06 рубля – с 245,67 до 228,16 рубля за килограмм. Картошка подорожала с 77,48 до 85,67 рубля, репчатый лук – с 56,8 до 63,32 рубля за килограмм.

Среди "молочки" лидером по снижению стоимости стало сливочное масло, цена на которое упала на 17,07 рубля – с 1301,32 до 1284,25 рубля за килограмм. Свинина подешевела с 383,03 до 378,09 рубля за килограмм.

Остальные популярные продукты за указанное время незначительно потеряли в цене: подсолнечное масло (-1,94 рубля), куриные яйца (-2,48 рубля), сахар-песок (-0,12 рубля) и пшеничная мука (-0,19 рубля).

Экономика

Комментарии 4

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гость

21:32:31 25-05-2025

Жесткий юмор при цене 1300руб/кг плюс-минус 17 руб вообще никакой погоды не делают.

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Гость

22:37:37 25-05-2025

Подешевели помидоры? Где? В каком месте? В пятницу матушка купила не самые лучшие за 194 руб за 1 кг, а сегодня их же - за 220 рэ.

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Элен без ребят

06:32:06 26-05-2025

насчёт томатов не уверенна, а вот кабачки и огурцы действительно подешевели и это хорошо, но я тут просто офигела от стоимости травы- укропа и зелёного лука. почему трава летом стоит 1000 руб/ кг в крупной ТС, а в офощных палатках всего 300? это что за наценки такие?

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Гость

12:07:56 26-05-2025

картошка подорожала до 85?! Да она в "Машке" еще месяц назад была 100 рэ за кг и выше!

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