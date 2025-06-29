Огурцы и сливочное масло подорожали в Алтайском крае за неделю

Однако цены на мясо почти не изменились

29 июня 2025, 11:59, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

Огурцы стали лидерами по росту цены в Алтайском крае с 16 по 23 июня. Как сообщает NGS22.ru со ссылкой на данные Алтайкрайстата, цена выросла сразу на 11,83 рубля — со 110,78 рубля до 122,61 рубля за килограмм.

Подорожание наблюдается и среди других овощей и фруктов, однако не такое значительное. В частности, яблоки подорожали на 5,57 рубля, морковь — на 1,27 рубля, репчатый лук — на 1,12 рубля. Цены на помидоры, бананы, белокочанную капусту и картофель немного снизились.

Также подорожало сливочное масло — на 7,51 рубля, с 1240,35 рубля для 1247,86 рубля за килограмм. Сметана незначительно подорожала, а молоко и творог немного подешевели.

Цены на мясо в регионе почти не изменились. Свинина и курица подорожали на 0,44 и 0,42 рубля соответственно. Говядина потеряла в стоимости 0,27 рубля.