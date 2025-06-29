Огурцы и сливочное масло подорожали в Алтайском крае за неделю
Однако цены на мясо почти не изменились
29 июня 2025, 11:59, ИА Амител
Огурцы стали лидерами по росту цены в Алтайском крае с 16 по 23 июня. Как сообщает NGS22.ru со ссылкой на данные Алтайкрайстата, цена выросла сразу на 11,83 рубля — со 110,78 рубля до 122,61 рубля за килограмм.
Подорожание наблюдается и среди других овощей и фруктов, однако не такое значительное. В частности, яблоки подорожали на 5,57 рубля, морковь — на 1,27 рубля, репчатый лук — на 1,12 рубля. Цены на помидоры, бананы, белокочанную капусту и картофель немного снизились.
Также подорожало сливочное масло — на 7,51 рубля, с 1240,35 рубля для 1247,86 рубля за килограмм. Сметана незначительно подорожала, а молоко и творог немного подешевели.
Цены на мясо в регионе почти не изменились. Свинина и курица подорожали на 0,44 и 0,42 рубля соответственно. Говядина потеряла в стоимости 0,27 рубля.
12:18:50 29-06-2025
Торговля восстановила status-quo. А только недавно "эксперты" пели в один голос, что цены упали на масло и огурцы и ещё на что-то, видимо имели в виду, что жизнь становится все веселее.И не заметил, что говядина стала дешевле на 27 коп при стоимости около 700 руб\кг.
Я удивляюсь, на кого рассчитаны такие заметки.Мне кажется , народ ещё не дошел до той стадии, о которой говорил один миллиардер для народа на питерском ПЭМФ в прошлом году, что надо меньше грамоты давать населению,т.к. образованными людьми труднее манипулировать.Слава Богу, у нас можно во многих ВУЗах учиться и молодежь идет туда учиться.Вряд ли такие толстосумы дождутся , что народом будет легче манипулировать.
15:32:59 29-06-2025
Горожанин. (12:18:50 29-06-2025) Торговля восстановила status-quo. А только недавно "эксперты... Понимать то понимает народ, надеюсь, что все таки в большинстве, а вот изменить то все равно ничего не может...
12:54:57 29-06-2025
А что вы хотели?
Постоянно пишут, что зарплаты в крае растут с бешеной скоростью. Почему бы при таких зарплатах не поднять стоимость услуг, стоимость проезда, стоимость коммуналки, стоимость продуктов?
08:20:57 30-06-2025
Милая дама! С юмором, даже сарказмом, у Вас все в порядке. Наверно, весело Вашему мужу с Вами!
13:07:34 29-06-2025
Каждый год выращиваю огурцы,картофель и другие овощи. Огурцы вырастить намного легче,чем картофель. Через неделю уже будут свои.
13:13:08 29-06-2025
Происки завистников! Сельхозрегион, к тому же пошел сезон огурцов. Уверена, что все только дешевеет в крае, зарплаты растут, жилье дешевеет, сельское хозяйство на подъёме. И не надо писать ерунду, вносить смуту и сомнение!
13:28:37 29-06-2025
Вот вы мне скажите, огурцы какого хрена дорожают? Лето на дворе. А помидоры, 370р это нормально????
13:30:30 29-06-2025
ну все правильно, пришло лето и силос стал дорожать 🤦
15:27:25 29-06-2025
Свои огурцы давно пошли, уже помидор сегодня сорвал, спрос должен упасть, соответственно и цена, меня конечно не волнует цена на огурцы, т к. сейчас не покупаю, но все таки интересно
17:19:14 29-06-2025
Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды утром и вечером.
18:37:07 29-06-2025
Гость (17:19:14 29-06-2025) Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды у... Цена куба воды сколько?
18:52:49 29-06-2025
Гость (17:19:14 29-06-2025) Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды у... и кому ваши огородные забавы интересны?
23:03:29 29-06-2025
Кому война, а кому мать родна
Как врагов-народа, со всей проллетар,кой ненавистью ...
10:03:55 30-06-2025
веселится и ликует весь народ!