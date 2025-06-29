НОВОСТИЭкономика

Огурцы и сливочное масло подорожали в Алтайском крае за неделю

Однако цены на мясо почти не изменились

29 июня 2025, 11:59, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru
Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

Огурцы стали лидерами по росту цены в Алтайском крае с 16 по 23 июня. Как сообщает NGS22.ru со ссылкой на данные Алтайкрайстата, цена выросла сразу на 11,83 рубля — со 110,78 рубля до 122,61 рубля за килограмм. 

Подорожание наблюдается и среди других овощей и фруктов, однако не такое значительное. В частности, яблоки подорожали на 5,57 рубля, морковь — на 1,27 рубля, репчатый лук — на 1,12 рубля. Цены на помидоры, бананы, белокочанную капусту и картофель немного снизились. 

Также подорожало сливочное масло — на 7,51 рубля, с 1240,35 рубля для 1247,86 рубля за килограмм. Сметана незначительно подорожала, а молоко и творог немного подешевели. 

Цены на мясо в регионе почти не изменились. Свинина и курица подорожали на 0,44 и 0,42 рубля соответственно. Говядина потеряла в стоимости 0,27 рубля.

Экономика цены

Комментарии 14

Avatar Picture
Горожанин.

12:18:50 29-06-2025

Торговля восстановила status-quo. А только недавно "эксперты" пели в один голос, что цены упали на масло и огурцы и ещё на что-то, видимо имели в виду, что жизнь становится все веселее.И не заметил, что говядина стала дешевле на 27 коп при стоимости около 700 руб\кг.
Я удивляюсь, на кого рассчитаны такие заметки.Мне кажется , народ ещё не дошел до той стадии, о которой говорил один миллиардер для народа на питерском ПЭМФ в прошлом году, что надо меньше грамоты давать населению,т.к. образованными людьми труднее манипулировать.Слава Богу, у нас можно во многих ВУЗах учиться и молодежь идет туда учиться.Вряд ли такие толстосумы дождутся , что народом будет легче манипулировать.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:59 29-06-2025

Горожанин. (12:18:50 29-06-2025) Торговля восстановила status-quo. А только недавно "эксперты... Понимать то понимает народ, надеюсь, что все таки в большинстве, а вот изменить то все равно ничего не может...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:57 29-06-2025

А что вы хотели?
Постоянно пишут, что зарплаты в крае растут с бешеной скоростью. Почему бы при таких зарплатах не поднять стоимость услуг, стоимость проезда, стоимость коммуналки, стоимость продуктов?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

08:20:57 30-06-2025

Милая дама! С юмором, даже сарказмом, у Вас все в порядке. Наверно, весело Вашему мужу с Вами!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:34 29-06-2025

Каждый год выращиваю огурцы,картофель и другие овощи. Огурцы вырастить намного легче,чем картофель. Через неделю уже будут свои.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:08 29-06-2025

Происки завистников! Сельхозрегион, к тому же пошел сезон огурцов. Уверена, что все только дешевеет в крае, зарплаты растут, жилье дешевеет, сельское хозяйство на подъёме. И не надо писать ерунду, вносить смуту и сомнение!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:37 29-06-2025

Вот вы мне скажите, огурцы какого хрена дорожают? Лето на дворе. А помидоры, 370р это нормально????

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:30:30 29-06-2025

ну все правильно, пришло лето и силос стал дорожать 🤦

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Странно

15:27:25 29-06-2025

Свои огурцы давно пошли, уже помидор сегодня сорвал, спрос должен упасть, соответственно и цена, меня конечно не волнует цена на огурцы, т к. сейчас не покупаю, но все таки интересно

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:14 29-06-2025

Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды утром и вечером.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:07 29-06-2025

Гость (17:19:14 29-06-2025) Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды у... Цена куба воды сколько?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:52:49 29-06-2025

Гость (17:19:14 29-06-2025) Свои огурцы кушаю уже третью неделю. Делов то- лейка воды у... и кому ваши огородные забавы интересны?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:29 29-06-2025

Кому война, а кому мать родна
Как врагов-народа, со всей проллетар,кой ненавистью ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:03:55 30-06-2025

веселится и ликует весь народ!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров