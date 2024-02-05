Огурцы, помидоры и другие овощи резко подорожали в России
Одной из причин стали санкции
05 февраля 2024, 11:08, ИА Амител
В России серьезно подорожали огурцы и помидоры. Об этом URA.ru рассказал кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.
Он отметил, что цены на продукты из борщевого набора к весне увеличиваются незначительно, а вот стоимость огурцов и томатов растет серьезно. Они, по данным Росстата, стали лидерами 2023 года по приросту цены. В некоторых регионах цена за килограмм этих овощей доходит до 700-800 рублей.
Как пояснил Морковкин, в некоторые страны огурцы и помидоры проще ввозить из-за климата, но санкции прервали привычные логистические связи, поэтому рынок вынужден был прибегнуть к выращиванию в теплицах.
"Вместе с тем уменьшение импортных поставок компенсируется ростом цены на прилавках продуктовых ретейлеров, которые добавляют свою "добрую" наценку к стоимости производителя-агрохолдинга", – подытожил эксперт.
11:20:53 05-02-2024
Вот бредятина то. Огурцы у нас местные. Помидоры Узбекистан, Азербайджан, Китай, Россия. Какие санкции?
12:17:08 05-02-2024
Гость (11:20:53 05-02-2024) Вот бредятина то. Огурцы у нас местные. Помидоры Узбекистан,... Вы это ещё не вся страна
11:22:08 05-02-2024
Огурцы сами разучились выращивать? Да их зимой и не надо в таких количествах, невкусные.
11:26:22 05-02-2024
Такое ощущение Морковкин живет в другой стране, у нас овощи растут.
11:47:52 05-02-2024
растут то они растут , да только сколько из числа комментаторов их выращивает ? Поколение, умеющее это делать, уходит, а остальным "купить же проще". Вот и покупайте.
12:37:30 05-02-2024
гость (11:47:52 05-02-2024) растут то они растут , да только сколько из числа комментато... А вы огурцы зимой выращиваете дома на подоконнике? Так-то у нас сезон пара месяцев, дальше, если у вас нет зимней теплицы, то огурцов даже при наличии навыка и земельного участка не будет.
13:00:51 05-02-2024
Гость (12:37:30 05-02-2024) А вы огурцы зимой выращиваете дома на подоконнике? Так-то у ... На подоконнике даже Вы, как "ценный специалист" ничего не выращиваете. А по сути , вырастить то не проблема, только для этого нужны совсем другие условия, и совсем не климатические.
14:16:05 05-02-2024
гость (13:00:51 05-02-2024) На подоконнике даже Вы, как "ценный специалист" ничего не вы... вы что сказать-то хотели? Нет, на подоконнике огурцы не выращиваю, ибо цепляют паутинного клеща на раз, и досветку нужно обеспечить приличную, как минимум. Овчинка выделки не стоит. Так какие условия нужны, чтобы вырастить без проблем огурцы зимой?
14:33:31 05-02-2024
Гость (14:16:05 05-02-2024) вы что сказать-то хотели? Нет, на подоконнике огурцы не выра... Повторяю, вырастить можно, но чтобы "овчинка выделки стоила" нужны другие условия, прежде всего экономические, а не те Гайдаровские, что действуют сейчас. Дальше думайте сами.
14:47:43 05-02-2024
гость (14:33:31 05-02-2024) Повторяю, вырастить можно, но чтобы "овчинка выделки стоила"... то есть вы от упрека комментаторам, что они поголовно не умеют выращивать огурцы, перешли к тому, что нужны экономические условия для хозяйств?
11:53:12 05-02-2024
У мну зпконсервированные...
11:56:52 05-02-2024
"Вместе с тем уменьшение импортных поставок компенсируется ростом цены на прилавках продуктовых ретейлеров, которые добавляют свою "добрую" наценку к стоимости производителя-агрохолдинга", – подытожил эксперт. - вот и ответ, предложения нет - цена есть, торгаши не упустят шанса заработать на согражданах, кто бы проверил торговые наценки.
12:06:48 05-02-2024
Да всё дорожает! Бедные пенсионеры, хроники - про бешеные цены на фармацию никто не говорит, умалчивает?!
12:39:32 05-02-2024
Гость (12:06:48 05-02-2024) Да всё дорожает! Бедные пенсионеры, хроники - про бешеные це... Да ниче, ассортимент лекарств уменьшается, скоро на них деньги и не нужно будет тратить, все к лучшему. Мы же возвращаемся к традициям? Молитва да подорожник. Нафига нам эти нетрадиционные да еще и западные лекарства. Ну а помер - что ж, значит, судьба такая.
12:33:44 05-02-2024
Как нам сказал один "Кремлёвский экономист" - цены растут, потому что благосостояние граждан растёт. У меня всё. Расходимся.
12:35:01 05-02-2024
М-да...Самые трудные лета пришли для пенсионеров. А думали они о "светлом будущим",когда трудились на заводах на благо родине (на минутку была статья 216 ,а ранее 108 ук ссср - срок за безработицу). И вот пришло будущие с новой родиной . От этого будущего ошалели все пожилые люди ()многие ушли по множественным причинам ).Как пел Высоцкий - почему всё ни так ......А вы огурцы...
16:00:17 05-02-2024
гость (12:35:01 05-02-2024) М-да...Самые трудные лета пришли для пенсионеров. А думали о... Они не только для пенсионеров пришли такие ,но и для всех остальных честных людей.Одно благолепие ,да и только.
13:16:20 05-02-2024
Продали и профукали совхозы и комбинаты тепличные власти краевые.........