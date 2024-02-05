Огурцы, помидоры и другие овощи резко подорожали в России

Одной из причин стали санкции

05 февраля 2024, 11:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/710456

В России серьезно подорожали огурцы и помидоры. Об этом URA.ru рассказал кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

Он отметил, что цены на продукты из борщевого набора к весне увеличиваются незначительно, а вот стоимость огурцов и томатов растет серьезно. Они, по данным Росстата, стали лидерами 2023 года по приросту цены. В некоторых регионах цена за килограмм этих овощей доходит до 700-800 рублей.

Как пояснил Морковкин, в некоторые страны огурцы и помидоры проще ввозить из-за климата, но санкции прервали привычные логистические связи, поэтому рынок вынужден был прибегнуть к выращиванию в теплицах.