Охлобыстин: Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца

"Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан", сказал Охлобыстин

03 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявку на выход из колонии условно-досрочно и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца. Об этом в беседе с SHOT заявил его кум, звезда "Холопа" и "Интернов" Иван Охлобыстин.

"Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня", – сказал артист.

По его словам, Ефремов вряд ли вернется к комедийным ролям, потому что "он сейчас другой". "Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться", – сказал Охлобыстин.

В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области.