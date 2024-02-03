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Охлобыстин: Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца

"Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан", сказал Охлобыстин

03 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube
Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявку на выход из колонии условно-досрочно и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца. Об этом в беседе с SHOT заявил его кум, звезда "Холопа" и "Интернов" Иван Охлобыстин.

"Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня", – сказал артист.

По его словам, Ефремов вряд ли вернется к комедийным ролям, потому что "он сейчас другой". "Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться", – сказал Охлобыстин.

В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области.

культура театр

Комментарии 10

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Гость

11:47:18 03-02-2024

Драматические роли может играть -"зеков" например.

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Гость

11:48:03 03-02-2024

Миша скорей всего рванет "за бугор".

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Грыша

11:49:12 03-02-2024

Обществу не нужно то что он должен... Напакостил сиди до конца

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Элен без ребят

16:50:26 03-02-2024

Грыша (11:49:12 03-02-2024) Обществу не нужно то что он должен... Напакостил сиди до кон... напакостил- это когда мусор выбросил мимо урны, а он- убийца.

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Гость

11:59:15 03-02-2024

Наверное уедет

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Гость

12:08:10 03-02-2024

Охлабыстин, это сектантский пастер, который гойда орал ?

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Олег

12:10:36 03-02-2024

А чего на СВО не поехал?

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Гость

12:55:11 03-02-2024

Связался в своё время Михаил Ефремов с Дмитрием Быковым в одном "творческом" проекте сеять "доброе вечное" с отрицательным знаком.Денег немерено заработали.А сейчас объявленный иноагентом Быков за границей ошивается,грязью поливает,желает развала покинутой им России.Очень не любит Быков великого русского писателя Ф.М.Достоевского.А вот Иван Охлобыстин просто немного поёрничал ,написав сценарий и сыграв одну из главных ролей в фильме.

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Гость

15:10:33 03-02-2024

Перед своими выборами президент многих помилует. По большей части, это коснется женщин.

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Гость

19:46:33 03-02-2024

Что Иван,что Михаил-русские православные.Работали в России,снимались в русских фильмах.Какого черта им ловить за чужим вонючим бугром?)

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