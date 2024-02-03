Охлобыстин: Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца
"Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан", сказал Охлобыстин
03 февраля 2024, 11:35, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявку на выход из колонии условно-досрочно и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца. Об этом в беседе с SHOT заявил его кум, звезда "Холопа" и "Интернов" Иван Охлобыстин.
"Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня", – сказал артист.
По его словам, Ефремов вряд ли вернется к комедийным ролям, потому что "он сейчас другой". "Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться", – сказал Охлобыстин.
В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области.
11:47:18 03-02-2024
Драматические роли может играть -"зеков" например.
11:48:03 03-02-2024
Миша скорей всего рванет "за бугор".
11:49:12 03-02-2024
Обществу не нужно то что он должен... Напакостил сиди до конца
16:50:26 03-02-2024
Грыша (11:49:12 03-02-2024) Обществу не нужно то что он должен... Напакостил сиди до кон... напакостил- это когда мусор выбросил мимо урны, а он- убийца.
11:59:15 03-02-2024
Наверное уедет
12:08:10 03-02-2024
Охлабыстин, это сектантский пастер, который гойда орал ?
12:10:36 03-02-2024
А чего на СВО не поехал?
12:55:11 03-02-2024
Связался в своё время Михаил Ефремов с Дмитрием Быковым в одном "творческом" проекте сеять "доброе вечное" с отрицательным знаком.Денег немерено заработали.А сейчас объявленный иноагентом Быков за границей ошивается,грязью поливает,желает развала покинутой им России.Очень не любит Быков великого русского писателя Ф.М.Достоевского.А вот Иван Охлобыстин просто немного поёрничал ,написав сценарий и сыграв одну из главных ролей в фильме.
15:10:33 03-02-2024
Перед своими выборами президент многих помилует. По большей части, это коснется женщин.
19:46:33 03-02-2024
Что Иван,что Михаил-русские православные.Работали в России,снимались в русских фильмах.Какого черта им ловить за чужим вонючим бугром?)