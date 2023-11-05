Охотник случайно застрелил подростка под Бийском

Мужчина не разрядил ружье и оно случайно выстрелило

05 ноября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Бийском районе подросток погиб во время охоты. Об этом рассказали в региональном СК.

Местные жители отправились на охоту в селе Усятское Бийского района. 30-летний мужчина не разрядил ружье, сел с ним в машину и произошел выстрел.

Травму в результате происшествия получил несовершеннолетний. Он скончался в больнице, врачи не смогли его спасти.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Ведут расследование.