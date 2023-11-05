Охотник случайно застрелил подростка под Бийском
Мужчина не разрядил ружье и оно случайно выстрелило
05 ноября 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
В Бийском районе подросток погиб во время охоты. Об этом рассказали в региональном СК.
Местные жители отправились на охоту в селе Усятское Бийского района. 30-летний мужчина не разрядил ружье, сел с ним в машину и произошел выстрел.
Травму в результате происшествия получил несовершеннолетний. Он скончался в больнице, врачи не смогли его спасти.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Ведут расследование.
11:47:19 06-11-2023
Опять пристрелили на охоте, горе охотники.