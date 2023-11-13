Охотники спасли маленькую рысь в Алтайском крае
Девочка по неустановленным причинам осталась без матери и была сильно истощена
13 ноября 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: Минприроды Алтайского края
Благодаря бдительности охотников в Тальменском районе удалось спасти попавшую в беду рысь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале.
По информации ведомства, полугодовалая девочка оказалась без матери и была сильно истощена. При содействии министерства животное передано ветеринарам для осмотра и оказания помощи. Дальнейшую судьбу рыси будут решать специалисты.
В Минприроды напомнили, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного не стоит пытаться спасти его самостоятельно: следует обращаться к специалистам по телефону 8-964-083-98-26.
12:22:47 13-11-2023
Как это "мило" кровожадные психически-нездоровые мужичонки спасли свою жертву.
12:31:22 13-11-2023
Убили маму, бесчеловечные люд-нелюди
12:39:25 13-11-2023
Наталья (12:31:22 13-11-2023) Убили маму, бесчеловечные люд-нелюди... Если ребенок-рысь был уже сильно истощен, значит, мама его погибла за день-два до того, как его нашли охотники.
13:40:42 13-11-2023
Гость (12:39:25 13-11-2023) Если ребенок-рысь был уже сильно истощен, значит, мама его п... В три месяца заканчивается лактационный период, и рысята переходят на самостоятельное питание мясом. В это время возникает опасность заболевания рысят рахитом. Рысята рождаются весной, сейчас ноябрь. В школе до биологии еще не дошло, только ботанику освоили?
14:55:39 13-11-2023
Рысята рождаются весной, сейчас ноябрь.========Гость, следуя вашей логике , это не рысь, а мейн-кун.
15:04:11 13-11-2023
Гость (13:40:42 13-11-2023) В три месяца заканчивается лактационный период, и рысята пер... Два вам по фелинологии. Гон у рысей в марте, беременность 65-70 дней, рысята рождаются в начале июня. Сейчас ноябрь, следовательно, подростку уже 4 месяца. Точно можно сказать, если посмотреть на зубы, смена происходит с 4 до 7 месяцев. И это не мейн-кун, мейн-кун, всё-таки, фелис доместикус, следовательно, у него щелевидные зрачки и очень, очень длинный хвост. В отличие от рыси.
17:07:58 13-11-2023
Гость (15:04:11 13-11-2023) Два вам по фелинологии. Гон у рысей в марте, беременность 65... Рыси размножаются в конце зимы или в начале весны, период с января по апрель. Вам кол , тётя. Как и написано в статье:"По информации ведомства, полугодовалая девочка оказалась без матери и была сильно истощена. " Кстати, по математике тоже кол. С начала июня по середину ноября 5,5 месяцев , а не 4. Июнь, Июль, август, Сентябрь, Октябрь, плюс половина Ноября. Бугага!
15:05:09 13-11-2023
Гость (12:39:25 13-11-2023) Если ребенок-рысь был уже сильно истощен, значит, мама его п... Тоже нет. Сильное истощение у кошачьих за день-два, даже у котят не наступает. Неделя минимум, если был доступ к воде.
13:39:41 13-11-2023
Наталья (12:31:22 13-11-2023) Убили маму, бесчеловечные люд-нелюди... От жеж поколение ЕГЭ. Яж мамки вашу мать. Рысята рождаются весной. В три месяца заканчивается лактационный период, и рысята переходят на самостоятельное питание мясом. В это время возникает опасность заболевания рысят рахитом. Убили маму, убили папу, Бугага!
12:35:38 13-11-2023
лапочка такая, пусть у тебя все будет хорошо!
12:42:22 13-11-2023
ого какая фысь
11:37:49 14-11-2023
прям умильно до тошноты - охотники спасли животное. Охотники - убийцы животных, и ничто их не оправдает.