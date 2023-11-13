Охотники спасли маленькую рысь в Алтайском крае

Девочка по неустановленным причинам осталась без матери и была сильно истощена

13 ноября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Благодаря бдительности охотников в Тальменском районе удалось спасти попавшую в беду рысь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале.

По информации ведомства, полугодовалая девочка оказалась без матери и была сильно истощена. При содействии министерства животное передано ветеринарам для осмотра и оказания помощи. Дальнейшую судьбу рыси будут решать специалисты.

В Минприроды напомнили, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного не стоит пытаться спасти его самостоятельно: следует обращаться к специалистам по телефону 8-964-083-98-26.