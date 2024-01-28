Охранник напал на журналистку "Известий"

Пострадавшая пыталась снять ролик о бизнес-коуче

28 января 2024, 12:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1105720

Охранник напал на корреспондента "Известий" Наталию Графчикову. Об этом сообщили в издании.

Группа приехала на мероприятие "Инна Ленд", которое организовала блогер-наставник Инна Тлиашинова. Сразу после входа в коттедж за закрытым забором начали снимать, но на телефон, потому что камера запотела.

В этот момент, по словам Графчиковой, к ней подошли охранники и стали бить.

"Еще двое человек напали на оператора. После корреспондента "выкинули" за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку", – сказано в сообщении.

От ударов журналистке стало плохо, она попросила вызвать скорую, но от нее требовали удалить отснятые ролики.