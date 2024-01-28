Охранник напал на журналистку "Известий"
Пострадавшая пыталась снять ролик о бизнес-коуче
28 января 2024, 12:16, ИА Амител
Охранник напал на корреспондента "Известий" Наталию Графчикову. Об этом сообщили в издании.
Группа приехала на мероприятие "Инна Ленд", которое организовала блогер-наставник Инна Тлиашинова. Сразу после входа в коттедж за закрытым забором начали снимать, но на телефон, потому что камера запотела.
В этот момент, по словам Графчиковой, к ней подошли охранники и стали бить.
"Еще двое человек напали на оператора. После корреспондента "выкинули" за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку", – сказано в сообщении.
От ударов журналистке стало плохо, она попросила вызвать скорую, но от нее требовали удалить отснятые ролики.
12:37:39 28-01-2024
Ничего себе "мероприятие" блогера-"наставника"! Это очень похоже на ОПГ. Что это за явление такое "блогеры"? Почему этих "блиновских" развелось так много и бесконтрольно? Делают миллионы (в дензнаках) из воздуха - обманом и аферами. Законодатели-то куда смотрят? Думе нужно издать закон, и срочно, - о деятельности этих тунеядцев, превращающихся в секты-опг.
13:24:24 28-01-2024
Гость (12:37:39 28-01-2024) Ничего себе "мероприятие" блогера-"наставника"! Это очень по... Вы же сами им деньги несёте.
12:49:07 28-01-2024
Страх потеряла охрана . Тем более с ИЗВЕСТИЕМ "шутки "плохие.Это дело просто так не оставят. Ой "полетят "чьи то головы.. .
13:23:06 28-01-2024
гость (12:49:07 28-01-2024) Страх потеряла охрана . Тем более с ИЗВЕСТИЕМ "шутки "плохие... Есть такой тип блогеров, которым ради контента надо обязательно спровоцировать охрану. И есть такой тип баб, у которых рот не закрывается. Ну и на сладкое есть такой тип охраны, с синдромом вахтера. Я не защищаю ни недо-блогера и охрану, тут надо знать причину почему охрана применила силу.
12:54:06 28-01-2024
Репортер в репортаже должен ответить на вопросы - где произошло событие, с кем произошло и почему произошло. Азы журналистики. Не изучали, не?
12:55:59 28-01-2024
У нас полно гамадрилов, вот и размножаются
13:04:02 28-01-2024
Так где это произошло? В Барнауле? В Москве? Кто такая Инна Тлиашинова? Местная или приезжая? Удалили ли журналистка отснятые ролики?
13:19:06 28-01-2024
Подошли охранники и стали бить - - ну-ну, прям сразу? Попросили вежливо не снимать, ляпнула обидное за что и получила. Допускаю что охрана первыми стали быковать, но в основном провокаторы первые охрану провоциуют особенно бабы у которых гавно льется
13:27:18 28-01-2024
И кстати. Комментарии в эфире и фактические не совпадают. А ещё есть чувство, что администратора два. Один - нормальный пацан, а второй дно
13:28:22 28-01-2024
Ролик про бизнес-коуча. Так ролик то про что? Про кучу? Про бизнес на куче? Про кучу бизнеса? Наверно не смогла вопрос сформулировать или охранники её язык не поняли. Блогер-наставник, коуч - поставить бы всех этих импортословоблудов к настоящим наставникам у станка патроны делать и ящики колотить для этих патронов для нужд СВО. Это не журналисты, это сюррнакамы, т.е. снимающие сюрреализм на камеру.
13:48:24 28-01-2024
Инна вроде участник СВО. Охрана влетела.
17:56:24 28-01-2024
На проведение съёмки надо разрешение получить, нельзя просто приходить и снимать.
18:33:50 28-01-2024
Гость (17:56:24 28-01-2024) На проведение съёмки надо разрешение получить, нельзя просто... Аккредитованным журналистам можно. И даже статья есть за препятствование журналистской деятельности.
18:36:19 28-01-2024
А на месте журналистки надо подать ещё на действия сексуального характера со стороны охранника. Он ее так лапал...