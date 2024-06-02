Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%
Автор статьи назвал ее "Стальной Эльвирой"
02 июня 2024, 13:06, ИА Амител
Личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года. Об этом пишет The Economist.
В статье упоминается, что один из источников газеты описал Набиуллину как человека "стальной решимости". Он также отметил, что ее называли Стальной Эльвирой и даже самые сильные мужчины боялись входить в ее кабинет.
Издание сообщает, что Набиуллина часто проводит время в здании Центробанка. Там для нее организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.
В конце февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку до 20% на фоне первых антироссийских санкций и резкого падения курса рубля. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, которое было нежелательно для экспортеров и бюджета, регулятор последовательно снижал ставку. Сейчас она составляет 9,5% годовых.
13:22:17 02-06-2024
Сейчас ставка не составляет 9%, не вводите в заблуждение
14:31:08 02-06-2024
Гость (13:22:17 02-06-2024) Сейчас ставка не составляет 9%, не вводите в заблуждение ... У Б.Лазара-составляет!
13:27:19 02-06-2024
Скоро её в сейф банка прячут, чтоб и дальше могла поднимать проценты на всё...
14:34:12 02-06-2024
Гость (13:27:19 02-06-2024) Скоро её в сейф банка прячут, чтоб и дальше могла поднимать ... И в кишлак, домой отправят?
15:29:35 02-06-2024
А потом "забудут" что она там )
13:50:14 02-06-2024
Такая ставка - застой сначала, а потом падение нашей экономики.Да пиндосы на нас никогда войной не пойдут.Они же видят, что СССР имел массу внутренних врагов, которые привели его к краху. Не меньше врагов России и сейчас.
14:16:59 02-06-2024
Замаячил социальный Раскольников с топором?
14:31:53 02-06-2024
Весело то как. Рассмешили хоть)))
15:53:21 02-06-2024
По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей кончится, когда народ за ви-ы возьмется.
10:29:28 03-06-2024
Гость (15:53:21 02-06-2024) По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей ко... Не возьмутся, если после всего что было сделано, введено и приказано не взялись, то и теперь не возьмутся.
02:04:40 04-06-2024
Гость (15:53:21 02-06-2024) По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей ко... На это и расчёт идёт чтобы народ сверг власть
16:29:11 02-06-2024
Последняя фраза дискредитирует весь текст и его автора
16:38:22 02-06-2024
Ну прям живет на работе. Там и здание ЦБ уже в собственности? Так и "сгореть" на работе можно. А люди в стране думают, как прожить на пенсию, да кредит на 50 или 100 лет брать.
18:25:31 02-06-2024
Знает кошка чьё мясо съела!?...
19:30:16 02-06-2024
Ей страшно, что ли? Для чего усиление охраны?
19:52:18 02-06-2024
"Стальная Эльвира ..." - сталь тоже ржавеет. Законы физики и химии
21:27:56 02-06-2024
Ставка сейчас 16%
12:56:31 03-06-2024
Сейчас она составляет 9,5% годовых --- ключевая фраза