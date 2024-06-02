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Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Автор статьи назвал ее "Стальной Эльвирой"

02 июня 2024, 13:06, ИА Амител

Охранник / Фото: pxhere.com/ru/photo/819355
Охранник / Фото: pxhere.com/ru/photo/819355

Личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года. Об этом пишет The Economist.

В статье упоминается, что один из источников газеты описал Набиуллину как человека "стальной решимости". Он также отметил, что ее называли Стальной Эльвирой и даже самые сильные мужчины боялись входить в ее кабинет.

Издание сообщает, что Набиуллина часто проводит время в здании Центробанка. Там для нее организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

В конце февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку до 20% на фоне первых антироссийских санкций и резкого падения курса рубля. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, которое было нежелательно для экспортеров и бюджета, регулятор последовательно снижал ставку. Сейчас она составляет 9,5% годовых.

банки

Комментарии 18

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Гость

13:22:17 02-06-2024

Сейчас ставка не составляет 9%, не вводите в заблуждение

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Гость

14:31:08 02-06-2024

Гость (13:22:17 02-06-2024) Сейчас ставка не составляет 9%, не вводите в заблуждение ... У Б.Лазара-составляет!

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Гость

13:27:19 02-06-2024

Скоро её в сейф банка прячут, чтоб и дальше могла поднимать проценты на всё...

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Гость

14:34:12 02-06-2024

Гость (13:27:19 02-06-2024) Скоро её в сейф банка прячут, чтоб и дальше могла поднимать ... И в кишлак, домой отправят?

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Гость

15:29:35 02-06-2024

А потом "забудут" что она там )

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Гость.

13:50:14 02-06-2024

Такая ставка - застой сначала, а потом падение нашей экономики.Да пиндосы на нас никогда войной не пойдут.Они же видят, что СССР имел массу внутренних врагов, которые привели его к краху. Не меньше врагов России и сейчас.

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Гость

14:16:59 02-06-2024

Замаячил социальный Раскольников с топором?

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гость

14:31:53 02-06-2024

Весело то как. Рассмешили хоть)))

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Гость

15:53:21 02-06-2024

По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей кончится, когда народ за ви-ы возьмется.

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Гость

10:29:28 03-06-2024

Гость (15:53:21 02-06-2024) По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей ко... Не возьмутся, если после всего что было сделано, введено и приказано не взялись, то и теперь не возьмутся.

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Гость

02:04:40 04-06-2024

Гость (15:53:21 02-06-2024) По мне пускай живет, от ее закидонов, этот кошмар быстрей ко... На это и расчёт идёт чтобы народ сверг власть

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Гость

16:29:11 02-06-2024

Последняя фраза дискредитирует весь текст и его автора

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Гость

16:38:22 02-06-2024

Ну прям живет на работе. Там и здание ЦБ уже в собственности? Так и "сгореть" на работе можно. А люди в стране думают, как прожить на пенсию, да кредит на 50 или 100 лет брать.

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Гость

18:25:31 02-06-2024

Знает кошка чьё мясо съела!?...

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Светлана

19:30:16 02-06-2024

Ей страшно, что ли? Для чего усиление охраны?

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Гость

19:52:18 02-06-2024

"Стальная Эльвира ..." - сталь тоже ржавеет. Законы физики и химии

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Гость

21:27:56 02-06-2024

Ставка сейчас 16%

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Гость

12:56:31 03-06-2024

Сейчас она составляет 9,5% годовых --- ключевая фраза

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