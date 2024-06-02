Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Автор статьи назвал ее "Стальной Эльвирой"

02 июня 2024, 13:06, ИА Амител

Охранник / Фото: pxhere.com/ru/photo/819355

Личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года. Об этом пишет The Economist.

В статье упоминается, что один из источников газеты описал Набиуллину как человека "стальной решимости". Он также отметил, что ее называли Стальной Эльвирой и даже самые сильные мужчины боялись входить в ее кабинет.

Издание сообщает, что Набиуллина часто проводит время в здании Центробанка. Там для нее организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

В конце февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку до 20% на фоне первых антироссийских санкций и резкого падения курса рубля. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, которое было нежелательно для экспортеров и бюджета, регулятор последовательно снижал ставку. Сейчас она составляет 9,5% годовых.