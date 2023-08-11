Окаменелости уникального динозавра нашли в Кузбассе
Подобные останки в России обнаружили впервые
11 августа 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: Mash SIberia
Впервые в России обнаружили окаменелости теропода – хищного динозавра мелового периода. Об этом сообщает Mash Siberia.
Находку сделали на Шестаковском палеонтологическом комплексе специалисты Кузбасского государственного краеведческого музея.
По предварительным данным, динозавр был около двух метров в длину и метр в высоту. Вероятнее всего, кости принадлежат представителю семейства дромеозаврид. Этот вид ближе всего к современным птицам.
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