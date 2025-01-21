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Окна в прошлое. Фотопрогулка среди старинных домов Барнаула

Заглянем в "глаза" исторической части города

21 января 2025, 07:00, ИА Амител

Старый Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Старые дома в Барнауле – это не только исторические памятники, но и настоящие произведения искусства. Особый шарм и неповторимость им придают окна, которые как "глаза" наблюдают за нами с улиц. Кирпичная кладка или резные наличники на них всегда привлекают внимание и переносят во времена "когда трава была зеленее". Кстати, наличники раньше считались оберегами для хозяев домов, а рисунки, вырезанные на дереве, были не просто украшением, а имели сакральный смысл.

Однако с каждым годом этих домов становится все меньше. Их часто сносят, чтобы освободить место для новых построек, которые, к сожалению, не всегда соответствуют архитектурному стилю города.

На улицах Анатолия, Никитина, Пролетарской и Интернациональной можно увидеть множество домов с красивыми окнами. Но, к сожалению, украшения часто сбивают, закрашивают или просто оставляют без внимания. Нам остается только наблюдать, рассматривать вживую и фотографировать. 

Барнаул фоторепортажи исторические здания

Комментарии 5

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Гость

08:23:51 21-01-2025

Отличная подборка! Когда-то кипела жизнь за этими окнами!

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Unicum

11:47:14 21-01-2025

люблю такое !

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Мимопроходящий

12:26:23 21-01-2025

Пластиковые окна в старинных домах?? Да вы издеваетесь над нами..

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Михалыч

12:36:51 21-01-2025

На голубом окошке за голубенькими ставками слева видна планка для закрытия на ночь. Ставни закрывались, в отверстие стены вставлялся штырь с отверстием на конце. Дедушка приходил и контрил штырь гвоздики через отверстие. Так было принято, боялись лихие людей. Утром ставни распахивались

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Антон

13:55:11 21-01-2025

Резные ставни это же очень трудозатратно, а значит дорого. Эти окна остатки былой роскоши, понты которые сейчас ценят только любители старины, это как ржавый 600-й мерседес доживающий свои дни.
Интересно через 200 лет люди тоже будут восторгаться замками олигархов?

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