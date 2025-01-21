Окна в прошлое. Фотопрогулка среди старинных домов Барнаула

Заглянем в "глаза" исторической части города

21 января 2025, 07:00, ИА Амител

Старый Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Старые дома в Барнауле – это не только исторические памятники, но и настоящие произведения искусства. Особый шарм и неповторимость им придают окна, которые как "глаза" наблюдают за нами с улиц. Кирпичная кладка или резные наличники на них всегда привлекают внимание и переносят во времена "когда трава была зеленее". Кстати, наличники раньше считались оберегами для хозяев домов, а рисунки, вырезанные на дереве, были не просто украшением, а имели сакральный смысл.

Однако с каждым годом этих домов становится все меньше. Их часто сносят, чтобы освободить место для новых построек, которые, к сожалению, не всегда соответствуют архитектурному стилю города.

На улицах Анатолия, Никитина, Пролетарской и Интернациональной можно увидеть множество домов с красивыми окнами. Но, к сожалению, украшения часто сбивают, закрашивают или просто оставляют без внимания. Нам остается только наблюдать, рассматривать вживую и фотографировать.