Окна в прошлое. Фотопрогулка среди старинных домов Барнаула
Заглянем в "глаза" исторической части города
21 января 2025, 07:00, ИА Амител
Старые дома в Барнауле – это не только исторические памятники, но и настоящие произведения искусства. Особый шарм и неповторимость им придают окна, которые как "глаза" наблюдают за нами с улиц. Кирпичная кладка или резные наличники на них всегда привлекают внимание и переносят во времена "когда трава была зеленее". Кстати, наличники раньше считались оберегами для хозяев домов, а рисунки, вырезанные на дереве, были не просто украшением, а имели сакральный смысл.
Однако с каждым годом этих домов становится все меньше. Их часто сносят, чтобы освободить место для новых построек, которые, к сожалению, не всегда соответствуют архитектурному стилю города.
На улицах Анатолия, Никитина, Пролетарской и Интернациональной можно увидеть множество домов с красивыми окнами. Но, к сожалению, украшения часто сбивают, закрашивают или просто оставляют без внимания. Нам остается только наблюдать, рассматривать вживую и фотографировать.
08:23:51 21-01-2025
Отличная подборка! Когда-то кипела жизнь за этими окнами!
11:47:14 21-01-2025
люблю такое !
12:26:23 21-01-2025
Пластиковые окна в старинных домах?? Да вы издеваетесь над нами..
12:36:51 21-01-2025
На голубом окошке за голубенькими ставками слева видна планка для закрытия на ночь. Ставни закрывались, в отверстие стены вставлялся штырь с отверстием на конце. Дедушка приходил и контрил штырь гвоздики через отверстие. Так было принято, боялись лихие людей. Утром ставни распахивались
13:55:11 21-01-2025
Резные ставни это же очень трудозатратно, а значит дорого. Эти окна остатки былой роскоши, понты которые сейчас ценят только любители старины, это как ржавый 600-й мерседес доживающий свои дни.
Интересно через 200 лет люди тоже будут восторгаться замками олигархов?