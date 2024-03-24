Около 10 тысяч первоклассников пойдут в школу в Алтайском крае
Заявления будут принимать с 1 апреля по 30 июня
24 марта 2024, 16:32, ИА Амител
Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1109951
В новом учебном году в школы Барнаула пойдут около 10 000 первоклассников. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.
Прием заявлений от родителей будущих первоклассников начнется 1 апреля и продлится до 30 июня.
"В каждой школе города прошли собрания для родителей будущих первоклассников, в ходе которых родителям были разъяснены способы подачи заявления, время и место подачи заявления при личном присутствии, представлены адреса, закрепленные за конкретной школой", – рассказала зампред комитета по образованию города Наталья Михальчук.
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