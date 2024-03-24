Около 10 тысяч первоклассников пойдут в школу в Алтайском крае

Заявления будут принимать с 1 апреля по 30 июня

24 марта 2024, 16:32, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1109951

В новом учебном году в школы Барнаула пойдут около 10 000 первоклассников. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Прием заявлений от родителей будущих первоклассников начнется 1 апреля и продлится до 30 июня.