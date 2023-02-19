НОВОСТИПроисшествия

Около 100 человек пострадали от укусов собак с начала года в Алтайском крае

В 2022 году только укушенных детей было около 800 человек

19 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С начала 2023 года около 100 человек в Барнауле обращались в больницы из-за укусов собак. Об этом сообщает "МК".

Как рассказали в региональном Минздраве, в 2022 году от животных в городе пострадали 800 детей. Две трети из них стали жертвами нападения собак.

Данные 2023 года показывают, что динамика не уменьшается. Только за полтора месяца с начала года в больницы обратились около 80 детей и 38 взрослых, пострадавших от укусов.

Чаще всего пострадавшие получают лёгкие травмы, которые не требуют госпитализации.

Комментарии 11

  • Оставьте собак в покое! Большинство укушенных пострадало от домашних питомцев.. Лучше напишите, как собаки спасали людей в Турции.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Усильте отстрелы! Закон теперь позволяет.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Какое счастье-Чаще всего пострадавшие получают легкие травмы, которые не требуют госпитализации.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • "Оставьте собак в покое!"- ты еще напиши, умник, что люди "сами виноваты" и "спровоцировали"...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше напишите, как собаки спасали людей в Турции.---- домашние или бродячие спасали? хватит вашей зоошизофрении. Либо по домам разбирайте, либо на небо.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Собак диких очень много стало( уже даже в центре приходится выбирать где идти чтобы обходить стаи
    19 февраля, Гость   Ответить
  • либо на небо - нельзя! Единственно животное, если забежало в храм, то церковь переосвящают. Единственное!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Да когда же вы наубиваетесь, настреляетесь и натравитесь вдоволь. Уже и режете друг друга почём зря и детей своих голышом на мороз выгоняете, но всё вам мало. За детей переживают, да так как люди над своими детьми издеваются, собакам и не снилось.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Когда вижу бродячую собаку, ВСЕГДА бросаю в неё камень.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • За детей переживают, да так как люди над своими детьми издеваются, собакам и не снилось.---это такое же отребье, как и зоошиза. Вас всех нужно принудительно лечить. Только жизнь и здоровье ЧЕЛОВЕКА имеет значение
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Прям новая порода вывелась, огромные и дикие, на велосипеде вообще летом опасно ездить - кидаются, да и пешком приходится обходить... Хозяева улиц
    20 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров