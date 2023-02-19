Около 100 человек пострадали от укусов собак с начала года в Алтайском крае

В 2022 году только укушенных детей было около 800 человек

19 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С начала 2023 года около 100 человек в Барнауле обращались в больницы из-за укусов собак. Об этом сообщает "МК".

Как рассказали в региональном Минздраве, в 2022 году от животных в городе пострадали 800 детей. Две трети из них стали жертвами нападения собак.

Данные 2023 года показывают, что динамика не уменьшается. Только за полтора месяца с начала года в больницы обратились около 80 детей и 38 взрослых, пострадавших от укусов.

Чаще всего пострадавшие получают лёгкие травмы, которые не требуют госпитализации.