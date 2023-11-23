Около 240 сел в Алтайском крае обеспечат сотовой связью до 2030 года

28 населенных пунктов Алтайского края будут подключены к сотовой связи и интернету в 2024 году

23 ноября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: altairegion22

Мобильная связь отсутствует или работает с перебоями примерно в 230 селах Алтайского края, в которых проживают до 500 человек. Однако благодаря федеральной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" все они будут ею обеспечены до 2030 года. Такое заявление в ходе прямой линии с жителями региона сделал губернатор Виктор Томенко.

"По этой программе за последние три года мы обеспечили сотовой связью 149 населенных пунктов. Лимит финансирования позволяет за один год провести связь в 30-50 населенных пунктах. В 2024 году она появится в 28. Однако до 2030 года, то есть в ближайшую шестилетку, мы шаг за шагом дойдем до всех 230 населённых пунктов, где проживают от 100 до 500 человек, и где есть проблемы с сотовой связью. Наверное, мы даже захватим какие-то населенные пункты, где проживают до 100 человек", – сказал губернатор.

Напомним, что попадают в эту программу поселки и деревни, которые становятся победителями голосования на портале "Госуслуги". Список населенных пунктов, где появится современная сотовая связь и мобильный интернет 4G, станет известен 18 декабря.