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Около 400 коров и телят заживо сгорели в сибирском животноводческом комплексе

Три помещения, в которых держали животных, выгорели

02 октября 2023, 19:29, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia
Кадр из видео / Mash Siberia

Около 400 коров и телят заживо сгорели в животноводческом комплексе холдинга СДС в Кузбассе. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пламя начало распространяться из бытовки, где обычно отдыхают работники. До ближайшей пожарной части, из которой могли приехать машины, около 20 километров.

Местные говорят, что тушили пламя долго, три здания, в которых держали скот, выгорели вместе с обитателями.

Пожары

Комментарии 2

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Гость

19:38:10 02-10-2023

Ужасно( очень жалко

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Гость

12:19:49 03-10-2023

ужас...

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