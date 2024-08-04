Около 95 тысяч детей отдохнули за два месяца в оздоровительных лагерях Алтая

В июле свои двери открыли 69 организаций отдыха детей и оздоровления

04 августа 2024, 16:21, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru

Около 95 тысяч детей отдохнули за два месяца лета в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

В июле свои двери открыли 69 организаций отдыха детей и оздоровления. Из них 12 – лагери с дневным пребыванием детей, еще 56 загородных и санаторных организаций, а также один палаточный лагерь. На данный момент забронировано больше 30,5 тысячи путевок. На их софинансирование выделено порядка 344 млн рублей.

В ведомстве ожидают, что всего за лето в загородных и пришкольных лагерях планируют охватить свыше 100 тысяч детей.