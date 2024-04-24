Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Алтайском крае
Показатели 2023 года превысили результаты 2022-го
24 апреля 2024, 11:10, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 946 тысяч квадратных метров жилья, что на 2,5% больше, чем в 2022-м. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал во время отчета о работе правительства региона за 2023 год.
В 2023 году было завершено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го. В 15 муниципальных образованиях Алтайского края было расселено 265 аварийных домов площадью 150 тыс. кв. м, переселены почти 10 тыс. человек. Из них в Барнауле, Бийске и Рубцовске – более 2 тыс. человек, проживающих в аварийном фонде общей площадью 29,6 тыс. кв. м.
Что касается формирования современной городской среды, то в 2023 году в 68 поселениях края благоустроили более 200 объектов, включая парк "Центральный" в Барнауле, сквер "Ленинградский" и парк "Строителей" в Бийске, парк "Патриот" и территорию у ДК "Алтайсельмаш" в Рубцовске, парк "Прометей" в Заринске, и более 80 общественных территорий.
12:16:32 24-04-2024
Ввели... Может правильнее будет - люди на свои кровные купили у олигархов. Отдали за бетонные коробки лучшие годы, личную жизнь, здоровье, нервы...
09:01:51 25-04-2024
Гость (12:16:32 24-04-2024) Ввели... Может правильнее будет - люди на свои кровные купил... Да ладно! Кто-то и по третьей-пятой прикупил, деткам , под сдачу - денежка течет.
02:08:09 25-04-2024
В городе не растет население, а строим как ошпаренные. Сколько квартир стоят пустыми? А сколько людей нуждаются в жилье? Одно с другим не сходится. Пусть лучше будут показатели, что жилье стало доступнее, комфортнее, а еще лучше, что государство покупает "лишние" квартиры на рынке, а потом бесплатно сдает бюджетникам. Тогда не будет проблем с нехваткой квадров в медицине, образовании, культуре.
07:49:30 25-04-2024
Населения в городе не становится больше. А жилья понастроили на 2 таких города. Забавно.
22:24:35 26-04-2024
Кто должен отчитаться о срыве сроков строительства объектов социальной инфраструктуры в крае: школа в Ларичихе Тальменского района и другие?
09:27:53 27-04-2024
Гость (22:24:35 26-04-2024) Кто должен отчитаться о срыве сроков строительства объектов ... Правительству корректно и правомочно отчитываться только о жилье, построенном на бюджетные деньги и о помощи, оказанной строителям из бюджета.
В первую очередь Губернатор должен подробно отчитаться о срыве сроков строительства объектов социальной инфраструктуры в крае: школа в Ларичихе Тальменского района, Художественный музей и долгострой на Панфиловцев, 41 в Барнауле и т. д.