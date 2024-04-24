Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Показатели 2023 года превысили результаты 2022-го

24 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 946 тысяч квадратных метров жилья, что на 2,5% больше, чем в 2022-м. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал во время отчета о работе правительства региона за 2023 год.

В 2023 году было завершено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го. В 15 муниципальных образованиях Алтайского края было расселено 265 аварийных домов площадью 150 тыс. кв. м, переселены почти 10 тыс. человек. Из них в Барнауле, Бийске и Рубцовске – более 2 тыс. человек, проживающих в аварийном фонде общей площадью 29,6 тыс. кв. м.

Что касается формирования современной городской среды, то в 2023 году в 68 поселениях края благоустроили более 200 объектов, включая парк "Центральный" в Барнауле, сквер "Ленинградский" и парк "Строителей" в Бийске, парк "Патриот" и территорию у ДК "Алтайсельмаш" в Рубцовске, парк "Прометей" в Заринске, и более 80 общественных территорий.