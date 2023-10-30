Около нуля. О погоде в Алтайском крае 30 октября

Местами ожидается гололед

30 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Температура в Алтайском крае постепенно опускается к минусу. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит 0...+5 градусов, по югу местами до +10. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя, в предгорьях местами сильные осадки, возможны гололедные явления.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Во второй половине дня осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.