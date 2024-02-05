Около нуля. О погоде в Алтайском крае 5 февраля

Местами ожидается сильный ветер

05 февраля 2024, 06:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1164378

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с температур, близких к весенним. О погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков, утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.