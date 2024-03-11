Около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой в Алтайском крае
В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи
11 марта 2024, 20:55, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023 году около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой. Об этом сообщили в региональном правительстве.
4565 семей получили льготные займы на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи.
В региональном Минсоцзащиты рассказали о том, что на эти цели направлено 787,1 млн рублей.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Он поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.
21:40:25 11-03-2024
А причем здесь местное правительство?
09:19:39 12-03-2024
Стоимость квадратного метра была 45 т.р при ставке 8% никто не брал. Теперь стоимость 110т.р/кв.м и ставка 6% - самое время покупать. Вот они люди, которые говорили что школьная математика им в жизни не пригодиться.