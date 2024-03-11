Около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой в Алтайском крае

В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи

11 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Рубли / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310

В Алтайском крае в 2023 году около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

4565 семей получили льготные займы на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи.

В региональном Минсоцзащиты рассказали о том, что на эти цели направлено 787,1 млн рублей.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Он поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.