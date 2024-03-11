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Около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой в Алтайском крае

В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи

11 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Рубли / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310
Рубли / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310

В Алтайском крае в 2023 году около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

4565 семей получили льготные займы на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи. 

В региональном Минсоцзащиты рассказали о том, что на эти цели направлено 787,1 млн рублей.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Он поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.

ипотека

Комментарии 2

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Гость

21:40:25 11-03-2024

А причем здесь местное правительство?

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Гость

09:19:39 12-03-2024

Стоимость квадратного метра была 45 т.р при ставке 8% никто не брал. Теперь стоимость 110т.р/кв.м и ставка 6% - самое время покупать. Вот они люди, которые говорили что школьная математика им в жизни не пригодиться.

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