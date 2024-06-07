Для привлечения инвесторов может быть использовано два механизма

07 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Около тысячи памятников культуры планируют восстановить в России до 2030 года. В рамках новой программы по приведению в порядок объектов культурного наследия, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, у россиян может появиться возможность следить за процессом восстановления в режиме онлайн.

Гендиректор оператора программы компании "Дом.рф" Виталий Мутко сообщил РИА Новости, что первыми новую программу восстановления ОКН могут начать реализовывать восемь регионов. После чего она охватит всю Россию.

При этом глава "Дом.рф" пояснил, что для привлечения инвесторов могут быть использованы два механизма в зависимости от необходимости.

"В рамках первого механизма инвестор, который приобрел памятник культуры на любых торгах, может обратиться за льготным кредитом в банк, а государство субсидирует кредитным организациям часть процентной ставки по кредиту. Предполагается, что в этом случае "Дом.рф" станет оператором субсидирования, как и в случае с льготной ипотекой", – уточнил он.

Второй механизм требует изменения закона 161-ФЗ "О вовлечении в оборот земель сельскохозяйственного назначения". В рамках новой схемы инвесторам вместе с требующим восстановления памятником культуры будут на торгах предлагать и земельный участок для строительства в коммерческих целях.