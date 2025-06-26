Окупилось за год. Как компания из Барнаула помогает фермерам сохранить зерно и заработать

Зерно научились выращивать и продавать, а чистить и сушить — всегда было проблемой. Но теперь уже и эта задачу можно решить, уверен эксперт

26 июня 2025, 13:15, ИА Амител erid: 2W5zFG83HCc

Собрать зерно с полей ‒ недостаточно. Не менее важно его правильно очистить и сохранить, чтобы потом не потерять урожай и получить максимальную прибыль. Гость "Переговорки" на amic.ru ‒ Алексей Шурутов ‒ точно знает, как это нужно делать. Группа компаний, генеральным директором которой он является, так и называется: "Сохрани зерно". Строят сельскохозяйственные комплексы по всей России и за рубежом. Сами разрабатывают технические решения "под ключ" и оказывают услуги полного цикла: от задумки до запуска и сервисного обслуживания. А еще Алексей Шурутов уверен: инженерная мысль и техническое развитие в Алтайском крае и Барнауле занимают одно из первых мест в России.

Кто в "Переговорке"



Алексей Шурутов – основатель и директор ГК "Сохрани зерно".

Окончил АлтГТУ. Трудовую деятельность начал в 2002 году в ЗАО "Барнаулметаллургмонтаж". До 2012 года занимал руководящие должности в организациях строительной сферы. В 2013 году основал компанию "Сохрани зерно".

Группа компаний "Сохрани зерно" занимается проектированием и строительством объектов сельскохозяйственного назначения. Это зерноочистительные комплексы, отделения сушки, элеваторы и комбикормовые заводы. За 12 лет работы построили более 100 объектов в России и ближнем зарубежье.

02:39 "Прогресс идет". Правда ли что сегодня некоторые фермеры некорректно подходят к хранению зерна и используют для этого химию?

03.03 "Элеваторы ‒ для денег". В чем преимущество комплексов, которые строит компания "Сохрани зерно". Среди особенностей: 3D-моделирование и то, что комплекс создаем "под ключ", без привлечения большого количества подрядчиков, говорит Алексей Шурутов.

06:17 "Можно окупить за год" Почему выгодно использовать комплексы "Сохрани зерно" и подходят ли они для маленьких хозяйств?

07:44 "Есть пример из жизни". Что дает фермеру использование таких комплексов и как это влияет на качество зерна?

10:01 О ценах на комплексы и от чего они зависят.

10.58 "Мысли из головы заказчика переводим на бумагу". О предпроектных работах. И зачем они вообще нужны.

12:43 "Жесткий график". Сколько времени занимает установка оборудования с момента заключения договора?

14:03 "Яркие моменты". О том, как и где компания "Сохрани зерно" работает на международном рынке.

14:51 "Нас советуют". Как компания находит клиентов?

15.04 "Комплекс, которому не нужна реконструкция" и "Просто. Доступно. Современно". Немного о технологии.

19:08 "Все думают, что проектирование ‒ это хи-хи-ха-ха". Как качественный проект позволяет хозяйству сэкономить от 5 млн рублей.

21:47 "Построили уже более ста объектов". В каких регионах России работает "Сохрани зерно"?

23:27 "Идет глобализация". Эксперт уверен, что через 10-15 лет фермерских хозяйств останется немного.

24:27 О кадрах и работе с людьми.

25:13 Про импортозамещение. "Барнаул ‒ это кладезь развития, разработки и внедрения оборудования," ‒ утверждает Алексей Шурутов.

Группа компаний "Сохрани зерно"

Адрес: ​проспект Калинина, 57/3​, 3 этаж

Тел.: 8-800-222-21-44

Сайт: sohranizerno.ru/

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