Олег Монгол побывал на турнире по смешанным единоборствам в Барнауле

Его представили как одного из звездных гостей

15 сентября 2024, 11:25, ИА Амител

В Барнауле прошел турнир по смешанным единоборствам Open FC 46. В качестве звездных гостей на него пригласили Олега Монгола и Михаила Кокляева.

О своей поездке в Барнаул Монгол рассказал в социальных сетях. Он опубликовал видео, поприветствовал подписчиков и показал октагон, в котором бились спортсмены.

Главным боем вечера стал поединок за пояс временного чемпиона Open FC. Победителем в нем стал Гусейн Халиков.