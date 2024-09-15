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Олег Монгол побывал на турнире по смешанным единоборствам в Барнауле

Его представили как одного из звездных гостей

15 сентября 2024, 11:25, ИА Амител

В Барнауле прошел турнир по смешанным единоборствам Open FC 46. В качестве звездных гостей на него пригласили Олега Монгола и Михаила Кокляева.

О своей поездке в Барнаул Монгол рассказал в социальных сетях. Он опубликовал видео, поприветствовал подписчиков и показал октагон, в котором бились спортсмены.

Главным боем вечера стал поединок за пояс временного чемпиона Open FC. Победителем в нем стал Гусейн Халиков.

Барнаул Спорт Знаменитости

Комментарии 12

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Гость

13:32:17 15-09-2024

Красивый

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Гость

15:42:52 15-09-2024

Гость (13:32:17 15-09-2024) Красивый ... Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

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Элен без ребят

20:07:04 15-09-2024

Гость (13:32:17 15-09-2024) Красивый ... вы мое слово написали))

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Какое время - такие и герои

16:16:34 15-09-2024

Герой нашего времени

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Рус22

18:33:12 15-09-2024

Новость так новость! Полный трындец

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Гость

22:36:55 15-09-2024

На Шойгу похож

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Гость

01:14:03 16-09-2024

Звёздные гости🤦 вам то ли писать больше не про кого

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Олег

07:38:04 16-09-2024

Кто этот человек? Чем знаменит?
Почему не на фронте?

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Гость

08:25:36 16-09-2024

Да, Кокляеву наверное было приятно, что его поставили в ряд с таким заслуженным человеком! Два звездных гостя Моего и Кокляев!!!

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Александр

08:28:19 16-09-2024

Звёзды🤦вам то ли писать больше не о ком

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Димон

08:59:29 16-09-2024

Совсем с ума посходили....Одни зовут на спортивное мероприятие непонятно кого, другие это в сми публикуют

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Степан

11:22:30 17-09-2024

Ребята, ну Кокляев так то именитый спортсмен, добившийся очень многого в своем спорте, элита, без преувеличений. Да, на, на пенсии, но гость и вправду звездный так то.

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