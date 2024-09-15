Олег Монгол побывал на турнире по смешанным единоборствам в Барнауле
Его представили как одного из звездных гостей
15 сентября 2024, 11:25, ИА Амител
В Барнауле прошел турнир по смешанным единоборствам Open FC 46. В качестве звездных гостей на него пригласили Олега Монгола и Михаила Кокляева.
О своей поездке в Барнаул Монгол рассказал в социальных сетях. Он опубликовал видео, поприветствовал подписчиков и показал октагон, в котором бились спортсмены.
Главным боем вечера стал поединок за пояс временного чемпиона Open FC. Победителем в нем стал Гусейн Халиков.
13:32:17 15-09-2024
Красивый
15:42:52 15-09-2024
Гость (13:32:17 15-09-2024) Красивый ... Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.
20:07:04 15-09-2024
Гость (13:32:17 15-09-2024) Красивый ... вы мое слово написали))
16:16:34 15-09-2024
Герой нашего времени
18:33:12 15-09-2024
Новость так новость! Полный трындец
22:36:55 15-09-2024
На Шойгу похож
01:14:03 16-09-2024
Звёздные гости🤦 вам то ли писать больше не про кого
07:38:04 16-09-2024
Кто этот человек? Чем знаменит?
Почему не на фронте?
08:25:36 16-09-2024
Да, Кокляеву наверное было приятно, что его поставили в ряд с таким заслуженным человеком! Два звездных гостя Моего и Кокляев!!!
08:28:19 16-09-2024
Звёзды🤦вам то ли писать больше не о ком
08:59:29 16-09-2024
Совсем с ума посходили....Одни зовут на спортивное мероприятие непонятно кого, другие это в сми публикуют
11:22:30 17-09-2024
Ребята, ну Кокляев так то именитый спортсмен, добившийся очень многого в своем спорте, элита, без преувеличений. Да, на, на пенсии, но гость и вправду звездный так то.