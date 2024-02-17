Олег Тиньков признан иноагентом
Помимо бизнесмена, аналогичный статус получили еще четыре персоны
17 февраля 2024, 10:30, ИА Амител
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов, сообщает Минюст РФ.
Решение обосновали тем, что бизнесмен выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и участвовал в создании материалов иноагентов.
Сейчас 56-летний Тиньков живет за границей.
Также список пополнили журналистка Анна Наринская, актер Никита Кукушкин, член-корреспондент РАН Юлия Синеокая и правозащитник Аслан Арцуев.
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
10:36:59 17-02-2024
Теперь тинькофу можно кредиты не платить?
12:53:41 17-02-2024
Гость (10:36:59 17-02-2024) Теперь тинькофу можно кредиты не платить?... Банк давно Тиньковым продан. А вы, наверное, все газету Правда читаете и Сельский час по первой кнопке ТВ смотрите?)
18:00:22 17-02-2024
Гость (12:53:41 17-02-2024) Банк давно Тиньковым продан. А вы, наверное, все газету Прав... Хорошо бы, если-бы так..
19:28:09 17-02-2024
Гость (12:53:41 17-02-2024) Банк давно Тиньковым продан. А вы, наверное, все газету Прав... Нахрена оставили название старое? Это же конкретно фамилия этого ..удака
19:29:01 17-02-2024
Гость (12:53:41 17-02-2024) Банк давно Тиньковым продан. А вы, наверное, все газету Прав... Не, я журнал "Мурзилка" читаю и "Веселые ребята".
10:41:10 17-02-2024
Давно пора было. Некто Тиньков - вообще довольно мерзкий тип. Когда он получил ярд долларов после IPO его банка на лондонской бирже, он вдруг внезапно вспомнил про свой американский паспорт, а значит и о необходимости платить американские налоги, которые выше чем в России от 3-х до 5-ти раз в зависимости от налогооблагаемой суммы дохода. И он резко отказался от гражданства США. Но американский минюст пригрозил ему 6 годами тюрьмы и реквизицией всей собственности на территории США и Европы. Тогда Олежа закулисно договорился с ФБР, официально заплатил штраф в 500 миллионов долларов. Затем продал бизнес в России и остался жить в Британии.
13:05:25 17-02-2024
Гость (10:41:10 17-02-2024) Давно пора было. Некто Тиньков - вообще довольно мерзкий тип... В Италии он
12:31:51 17-02-2024
Одно не понятно.Было давно известно , что у них и капитал и дворцы и яхты "за бугром".Конечно они за это мать родную предадут.
13:28:41 17-02-2024
Не понимаю, почему до сих пор идет реклама его банка.
13:41:57 17-02-2024
Теперь тинькофу можно кредиты не платить?---- опомнился) Тинькову твои кредиты до лампочки давно.
19:30:56 17-02-2024
Гость (13:41:57 17-02-2024) Теперь тинькофу можно кредиты не платить?---- опомнился) Тин... А что тогда с банка звонят? Деньги говорят давай.
14:15:57 17-02-2024
Не понимаю, почему его банк рекламируют у нас по сей день.
14:17:15 17-02-2024
Не понимаю, почему его банк рекламируют у нас по сей день.
14:35:08 17-02-2024
Гость (14:17:15 17-02-2024) Не понимаю, почему его банк рекламируют у нас по сей день.... Так это не его банк давно. Почему из-за него должны пострадать посторонние люди?
14:53:15 17-02-2024
Потому что банк уже не его
16:35:38 17-02-2024
У банка Потанина, теперь иноагенское название, сюр в нашей стране норма.