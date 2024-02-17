Олег Тиньков признан иноагентом

Помимо бизнесмена, аналогичный статус получили еще четыре персоны

17 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Олег Тиньков / Кадр из видео: YouTube

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов, сообщает Минюст РФ.

Решение обосновали тем, что бизнесмен выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и участвовал в создании материалов иноагентов.

Сейчас 56-летний Тиньков живет за границей.

Также список пополнили журналистка Анна Наринская, актер Никита Кукушкин, член-корреспондент РАН Юлия Синеокая и правозащитник Аслан Арцуев.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".