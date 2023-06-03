К Олениному дню наши предки традиционно заканчивали посев хлебов и приступали к посадке льна, поздней пшеницы и других злаковых культур.

Женщины 3 июня проводили особый обряд. Они собирали с каждой сельчанки по одному варёному яйцу, клали их в мешок с семенами и отдавали мужчинам.

Во время посева мужчины съедали эти яйца, а скорлупу относили домой. Ею женщины посыпали землю, чтобы она становилась плодороднее.

Существовал и ещё один обычай. В Оленин день люди, которые хотели урегулировать давний конфликт, надевали на себя белую одежду. Считалось, что этот цвет символизирует чистоту и правильность.