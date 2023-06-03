Оленин день. Почему 3 июня нужно есть варёные яйца?
В Оленин день люди на Руси обязательно ели яйца
03 июня 2023, 06:27, ИА Амител
Оленин день отмечают в России 3 июня. Традиции, запреты и приметы народного праздника – в материале amic.ru.
Что нужно обязательно сделать в Оленин день?
К Олениному дню наши предки традиционно заканчивали посев хлебов и приступали к посадке льна, поздней пшеницы и других злаковых культур.
Женщины 3 июня проводили особый обряд. Они собирали с каждой сельчанки по одному варёному яйцу, клали их в мешок с семенами и отдавали мужчинам.
Во время посева мужчины съедали эти яйца, а скорлупу относили домой. Ею женщины посыпали землю, чтобы она становилась плодороднее.
Существовал и ещё один обычай. В Оленин день люди, которые хотели урегулировать давний конфликт, надевали на себя белую одежду. Считалось, что этот цвет символизирует чистоту и правильность.
Что запрещено делать в Оленин день?
В Оленин день девушки на Руси старались не заплетать косы. По поверьям, распущенные волосы приносят красоту и здоровье, а собранные – наоборот, их отнимают.
Кроме того, в праздник не следует надевать тёмные вещи. Славяне были убеждены, что это чревато ссорами и конфликтами.
Также 3 июня рекомендуется не вытирать пыль в доме, особенно с лампочек и люстр.
Народные приметы 3 июня
- Какая погода 3 июня, такая будет и осенью.
- Кукушка кукует в Оленин день – к хорошим новостям.
- Рябина пышно цветёт – значит, будет большой урожай льна.
12:54:15 03-06-2023
Да я бы поел эти яйца, да где их взять