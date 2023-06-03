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Оленин день. Почему 3 июня нужно есть варёные яйца?

В Оленин день люди на Руси обязательно ели яйца

03 июня 2023, 06:27, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Оленин день отмечают в России 3 июня. Традиции, запреты и приметы народного праздника – в материале amic.ru.

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Что нужно обязательно сделать в Оленин день?

К Олениному дню наши предки традиционно заканчивали посев хлебов и приступали к посадке льна, поздней пшеницы и других злаковых культур.

Женщины 3 июня проводили особый обряд. Они собирали с каждой сельчанки по одному варёному яйцу, клали их в мешок с семенами и отдавали мужчинам.

Во время посева мужчины съедали эти яйца, а скорлупу относили домой. Ею женщины посыпали землю, чтобы она становилась плодороднее.

Существовал и ещё один обычай. В Оленин день люди, которые хотели урегулировать давний конфликт, надевали на себя белую одежду. Считалось, что этот цвет символизирует чистоту и правильность.

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Что запрещено делать в Оленин день?

В Оленин день девушки на Руси старались не заплетать косы. По поверьям, распущенные волосы приносят красоту и здоровье, а собранные – наоборот, их отнимают.

Кроме того, в праздник не следует надевать тёмные вещи. Славяне были убеждены, что это чревато ссорами и конфликтами.

Также 3 июня рекомендуется не вытирать пыль в доме, особенно с лампочек и люстр.

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Народные приметы 3 июня

  • Какая погода 3 июня, такая будет и осенью.
  • Кукушка кукует в Оленин день – к хорошим новостям.
  • Рябина пышно цветёт – значит, будет большой урожай льна.
Рассада / Фото автора Greta Hoffman: Pexels

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НОВОСТИОбщество
праздники религия приметы

Комментарии 1

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Вася Куларесов

12:54:15 03-06-2023

Да я бы поел эти яйца, да где их взять

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