Олимпиада сельских спортсменов пройдет в Алтайском крае в феврале

Программа соревнований расписана на четыре дня

06 февраля 2024, 11:14, ИА Амител

Афиша соревнований / "Алтайский спорт"

Олимпиада сельских спортсменов пройдет в Павловском районе Алтайского края. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

"С 15 по 18 февраля райцентр Павловского района примет финалы XXXVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по лыжным гонкам, полиатлону, рыболовному спорту, футболу 8×8, хоккею, шахматам и соревнованиям спортивных семей", – сказано в сообщении.

Откроют соревнования на стадионе "Юность" 16 февраля в 16:00.

При этом первые медали зимней олимпиады уже разыграли в Барнауле. С 26 по 28 января соревновались биатлонисты.