Причем это будет дополнительная стипендия

09 июня 2023, 11:05, ИА Амител

ТПУ / Фото: пресс-служба вуза

Томский политехнический университет предлагает специальные условия для абитуриентов, поступающих в 2023 году по результатам олимпиад из списка РСОШ и с высокими баллами ЕГЭ. В первом семестре они будут получать дополнительную стипендию от 35 до 100 тысяч рублей, смогут построить персональную траекторию ускоренного обучения, бесплатно участвовать в дополнительных программах развития и заселиться в общежитие повышенной комфортности.

Все победители и призеры олимпиад из списка РСОШ получат гарантированное зачисление в ТПУ. Для этого им нужно только подтвердить результаты олимпиады баллами ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75.

Победители олимпиад и высокобалльники, поступившие в Томский политех, автоматически войдут в стипендиальную программу и в течение первого семестра будут получать дополнительную стипендию:

7 тысяч в месяц, или 35 тысяч рублей за семестр – тем, кто поступит с баллами ЕГЭ 240-254 за три предмета;

9 тысяч в месяц, или 45 тысяч рублей за семестр – дополнительная стипендия для тех, кто поступит с баллами ЕГЭ выше 255;

20 тысяч в месяц, или 100 тысяч рублей за первый семестр – дополнительно для олимпиадников.

Кроме того, и олимпиадники, и высокобалльники смогут самостоятельно выстроить траекторию ускоренного обучения и с первого курса получать индивидуальную поддержку наставника в академическом и личностном развитии. Она предполагает углубленное изучение физики, математики, программирования и химии с лучшими преподавателями Томского политеха для участия в студенческих олимпиадах и инженерных конкурсах.

Всего в этом году в Томском политехе открыто более 3 тыс. бюджетных мест. У абитуриентов на выбор 33 направления бакалавриата и специалитета, 31 – магистратуры. Подробнее о направлениях подготовки, которые можно выбрать в ТПУ, и условиях поступления – на сайте "Абитуриент ТПУ".