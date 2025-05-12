Олимпийская чемпионка Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за "коммуналку"
Кроме того, спортсменка должна крупную сумму налоговой
12 мая 2025, 15:40, ИА Амител
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева накопила свыше 400 тысяч рублей долга по "коммуналке". По информации Telegram-канала Shot, она второй год не оплачивает жилищно-коммунальные услуги за свои квартиры в Москве.
По информации канала, речь идет об объектах в ЖК "Дом в Сокольниках" и ЖК "Акватория". За первую спортсменка должна коммунальщикам 336 тысяч рублей, а за вторую, которую купила уже после отъезда из России, – 65 тысяч рублей.
Кроме того, у Исинбаевой продолжает расти долг по налогам. Сейчас чемпионка Олимпийских игр должна ФНС более 1,6 млн рублей.
Напомним, сейчас спортсменка вместе с семьей живет на Тенерифе. Она получила вид на жительство в Испании в 2022 году и приобрела таунхаус в ипотеку.
16:00:13 12-05-2025
Майор Исинбаева!
18:03:18 12-05-2025
О каком "долге" речь? Проживая за рубежом, невозможно пользоваться коммунальными услугами в РФ - стало быть, и платить не за что (равно как и налогами себя обременять!)...
22:16:59 12-05-2025
Гость (18:03:18 12-05-2025) О каком "долге" речь? Проживая за рубежом, невозможно пользо... Если сарказм, то не смешной, если вы серьезно то вам к доктору надо.