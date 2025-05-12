Олимпийская чемпионка Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за "коммуналку"

Кроме того, спортсменка должна крупную сумму налоговой

12 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева накопила свыше 400 тысяч рублей долга по "коммуналке". По информации Telegram-канала Shot, она второй год не оплачивает жилищно-коммунальные услуги за свои квартиры в Москве.

По информации канала, речь идет об объектах в ЖК "Дом в Сокольниках" и ЖК "Акватория". За первую спортсменка должна коммунальщикам 336 тысяч рублей, а за вторую, которую купила уже после отъезда из России, – 65 тысяч рублей.

Кроме того, у Исинбаевой продолжает расти долг по налогам. Сейчас чемпионка Олимпийских игр должна ФНС более 1,6 млн рублей.

Напомним, сейчас спортсменка вместе с семьей живет на Тенерифе. Она получила вид на жительство в Испании в 2022 году и приобрела таунхаус в ипотеку.