Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Резцова умерла в возрасте 58 лет
Она была единственной в истории олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам сразу
20 октября 2023, 22:00, ИА Амител
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).
Спортсменка скончалась в четверг, 19 октября. Причины смерти не уточняются. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Резцова – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Также спортсменка трижды завоевывала титул чемпиона мира по лыжным гонкам. Она единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам сразу.
22:22:06 20-10-2023
Как мы за Анфиску в девяностых болели ))) Девка стреляла плохо но на лыжах гоняла атас. Напромазывает, штрафные круги навернёт и первая приходила к ленточке ☆☆☆. В Альбервиле тоже выступала под белым флагом. «Царствие Небесное. Вечный покой»
09:14:15 23-10-2023
Не осуждая (все пьют фарму, как бы там не клялись, Анфиса хотя бы призналась), допинг, видимо, дает на организм действие