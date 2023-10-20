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Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Резцова умерла в возрасте 58 лет

Она была единственной в истории олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам сразу

20 октября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Спортсменка скончалась в четверг, 19 октября. Причины смерти не уточняются. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Резцова – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Также спортсменка трижды завоевывала титул чемпиона мира по лыжным гонкам. Она единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам сразу.

Происшествия Спорт

Комментарии 2

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МС СССР

22:22:06 20-10-2023

Как мы за Анфиску в девяностых болели ))) Девка стреляла плохо но на лыжах гоняла атас. Напромазывает, штрафные круги навернёт и первая приходила к ленточке ☆☆☆. В Альбервиле тоже выступала под белым флагом. «Царствие Небесное. Вечный покой»

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Пузырек

09:14:15 23-10-2023

Не осуждая (все пьют фарму, как бы там не клялись, Анфиса хотя бы призналась), допинг, видимо, дает на организм действие

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