Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Резцова умерла в возрасте 58 лет

Она была единственной в истории олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам сразу

20 октября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Спортсменка скончалась в четверг, 19 октября. Причины смерти не уточняются. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Резцова – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Также спортсменка трижды завоевывала титул чемпиона мира по лыжным гонкам. Она единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам сразу.