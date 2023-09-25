Олимпийская чемпионка проведет мастер-класс для гимнасток в Барнауле

Мероприятие пройдет 27 сентября

25 сентября 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: vk.com/e_kanaeva

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева проведет мастер-класс для гимнасток в Барнауле, сообщает мэрия.

Мероприятие состоится 27 сентября в 10:00 в Алтайском училище олимпийского резерва.

Мастер-класс приурочен к соревнованиям по художественной гимнастике "Путь к Триумфу". Состязания пройдут с 28 по 30 сентября на базе училища. Выступят на них около 400 участниц из разных городов.