Омбудсмен рассказал о судьбе пропавших без вести солдат с Алтая в зоне СВО

Борис Ларин сообщил, что из плена вернулись четверо земляков

27 марта 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае обратились 26 жителей с просьбой помочь с поиском военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения СВО либо оказавшихся в плену. Информация приводится в докладе омбудсмена Бориса Ларина на сайте АКЗС.

Как сказано в документе, из плена вернулись четверо наших парней.

"Но, к сожалению, не по всем обращениям получены положительные результаты. Пятеро разыскиваемых погибли. Ещё по 16 обращениям работа продолжается", – отмечает Ларин.

В частности, жительница Советского района сообщала, что её муж участвовал в бою в Херсонской области, сослуживцы видели, как его ранили, но не смогли вывести из зоны боевых действий. Женщина получала фото с украинских номеров телефонов, подтверждающих, что её муж жив.

По горячей линии Министерства обороны ей сообщили, что пока в списках военнопленных её муж не числится. Информация была направлена федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой.

4 ноября 2022 года стало известно, что военнослужащий вернулся из плена.