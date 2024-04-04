Омбудсмен: задержанный в Москве чеченец не был связан с терактом в "Крокусе"
Он назвал подобные слухи провокацией
04 апреля 2024, 19:58, ИА Амител
Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе". Об этом омбудсмен республики Мансур Солтаев сообщил об этом в Telegram-канале.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили сообщения о задержании Успанова после теракта и его последующей смерти. Солтаев назвал подобную информацию провокацией.
Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего и попросил разобраться в ситуации. По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт. По официальной информации, он совершил суицид, добавил омбудсмен.
Омбудсмен добавил, что использует все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.
20:56:33 04-04-2024
По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт---А, ну тогда ладно!
22:04:31 04-04-2024
Люди в полиции совершают суицид, как такое возможно.
22:14:12 04-04-2024
"По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт", у нас принято верить на слово.
09:07:27 05-04-2024
Какая разница какая национальность - есть ЛЮДИ, а есть НЕЛЮДИ! И это от воспитания зависит. Есть "знаменитый петух из гелика", а есть взрослый дядька который остановил его. Акценты на национальность вообще неуместны, много людей на СВО и разной национальности! А много нелюдей разной национальности сбежало отсидеться , просто река , поток бежавших через кпп погранперехода.
09:28:27 05-04-2024
кого убили, тот и террорист, чего непонятного?