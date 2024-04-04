Омбудсмен: задержанный в Москве чеченец не был связан с терактом в "Крокусе"

Он назвал подобные слухи провокацией

04 апреля 2024, 19:58, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе". Об этом омбудсмен республики Мансур Солтаев сообщил об этом в Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили сообщения о задержании Успанова после теракта и его последующей смерти. Солтаев назвал подобную информацию провокацией.

Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего и попросил разобраться в ситуации. По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт. По официальной информации, он совершил суицид, добавил омбудсмен.

Омбудсмен добавил, что использует все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.