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Омбудсмен: задержанный в Москве чеченец не был связан с терактом в "Крокусе"

Он назвал подобные слухи провокацией

04 апреля 2024, 19:58, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе". Об этом омбудсмен республики Мансур Солтаев сообщил об этом в Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили сообщения о задержании Успанова после теракта и его последующей смерти. Солтаев назвал подобную информацию провокацией.

Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего и попросил разобраться в ситуации. По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт. По официальной информации, он совершил суицид, добавил омбудсмен.

Омбудсмен добавил, что использует все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.

Происшествия Теракт
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Комментарии 5

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Гость

20:56:33 04-04-2024

По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт---А, ну тогда ладно!

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Гость

22:04:31 04-04-2024

Люди в полиции совершают суицид, как такое возможно.

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Гость

22:14:12 04-04-2024

"По словам родственников Успанова, молодой человек не может быть причастен к теракт", у нас принято верить на слово.

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гость

09:07:27 05-04-2024

Какая разница какая национальность - есть ЛЮДИ, а есть НЕЛЮДИ! И это от воспитания зависит. Есть "знаменитый петух из гелика", а есть взрослый дядька который остановил его. Акценты на национальность вообще неуместны, много людей на СВО и разной национальности! А много нелюдей разной национальности сбежало отсидеться , просто река , поток бежавших через кпп погранперехода.

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гость

09:28:27 05-04-2024

кого убили, тот и террорист, чего непонятного?

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