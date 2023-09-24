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Омич самостоятельно увеличил себе пенис и чуть не лишился его

На восстановление после операций ему потребовалось много месяцев

24 сентября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Житель Омска, чтобы впечатлить возлюбленную, провел себе кустарную процедуру для увеличения пениса – накачал в него вазелин. Об этом сообщает Mash Siberia.

Так он проходил пять лет, но из-за воспаления и сильных болей обратился в больницу. Оказалось, что вазелиновая мазь вступила в реакцию с тканями, из-за чего возникли опухоли и началось гниение. 

Специалисты из Омска провели герою-любовнику операцию, после которой ему потребовалось восстанавливаться четыре месяца перед пластикой. Пластическая операция также прошла успешно. Все функции искалеченного органа восстановили.

медицина омская область

Комментарии 3

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Макс

18:14:44 24-09-2023

это че у него на столько крохотулька был чтоли? =) один себе писюльку оттяпал хирург херов,другой увеличил и чуть не лишился.

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Гость

19:36:08 24-09-2023

Вот делать нечего... да разве можно так рисковать здоровьем и самому себе операции делать. Да было бы ради чего.

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Гость

09:24:46 25-09-2023

Лучше б дырку в башке просверлил

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