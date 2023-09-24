Омич самостоятельно увеличил себе пенис и чуть не лишился его

На восстановление после операций ему потребовалось много месяцев

24 сентября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Омска, чтобы впечатлить возлюбленную, провел себе кустарную процедуру для увеличения пениса – накачал в него вазелин. Об этом сообщает Mash Siberia.

Так он проходил пять лет, но из-за воспаления и сильных болей обратился в больницу. Оказалось, что вазелиновая мазь вступила в реакцию с тканями, из-за чего возникли опухоли и началось гниение.

Специалисты из Омска провели герою-любовнику операцию, после которой ему потребовалось восстанавливаться четыре месяца перед пластикой. Пластическая операция также прошла успешно. Все функции искалеченного органа восстановили.