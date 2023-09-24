Омич самостоятельно увеличил себе пенис и чуть не лишился его
На восстановление после операций ему потребовалось много месяцев
24 сентября 2023, 17:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Омска, чтобы впечатлить возлюбленную, провел себе кустарную процедуру для увеличения пениса – накачал в него вазелин. Об этом сообщает Mash Siberia.
Так он проходил пять лет, но из-за воспаления и сильных болей обратился в больницу. Оказалось, что вазелиновая мазь вступила в реакцию с тканями, из-за чего возникли опухоли и началось гниение.
Специалисты из Омска провели герою-любовнику операцию, после которой ему потребовалось восстанавливаться четыре месяца перед пластикой. Пластическая операция также прошла успешно. Все функции искалеченного органа восстановили.
18:14:44 24-09-2023
это че у него на столько крохотулька был чтоли? =) один себе писюльку оттяпал хирург херов,другой увеличил и чуть не лишился.
19:36:08 24-09-2023
Вот делать нечего... да разве можно так рисковать здоровьем и самому себе операции делать. Да было бы ради чего.
09:24:46 25-09-2023
Лучше б дырку в башке просверлил