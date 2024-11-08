Omoda C5 стал самым популярным автомобилем в России

Рассказываем, какие есть преимущества у этого авто

08 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVy7Q

Автомобиль / Фото: standret on Freepik

Автомобиль Omoda C 5 ("Омода Ц5") стал самым популярным в ценовом сегменте до 3 млн рублей по итогам восьми месяцев 2024 года. Такие данные на основании изучения спроса со стороны потребителей приводит портал "Авто.ру". Чем кроссовер приглянулся россиянам и на что обратить внимание при покупке?

Топ-10 новых моделей в сегменте до 3 млн рублей за 8 месяцев 2024 года / Иллюстрация: auto.ru

Футуристический экстерьер

За необычную решетку радиатора и узкие дневные ходовые огни с массивными фарами кроссовер часто называют футуристическим. Плавные линии силуэта без потери намека на технологичность, а также спортивное оформление в целом не оставляют равнодушным.

Интерьер

Основные особенности: просторный салон, индивидуальная настройка параметров "удобства" для водителя и пассажиров, эргономичное и удобное управление всеми функциями авто. Система мультимедиа практически полностью электронная, доступна поддержка Android Auto ("Андроид Авто") и Apple CarPlay ("Эпл КарПлей"), при необходимости легко запускается система безопасности и помощи водителю.

Большая часть кнопок управления – сенсорные. При отделке салона использованы материалы премиум-качества.

Мощность двигателя и не только

Автомобиль можно приобрести с одним из двух видов двигателя: 1,5 Turbo 147 л.с. на переднем приводе с вариатором и 1,6 Turbo 150 л.с. с роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Габариты автомобиля Omoda C5: 1830 х 4400 х 1830 мм. Салон рассчитан на пять человек, багажный отсек имеет объем 378 л, в нем есть небольшой органайзер и полноразмерная запаска.

Все цвета радуги

Приобрести автомобиль Omoda C5 можно в восьми цветах: белом, красном, зеленом, серебристом, голубом, сером, черном, синем. Также доступны дополнительные комбинации белого, серебристого и зеленого с черной крышей. Такая разнообразная цветовая гамма. Для сравнения: еще одна популярная модель автопроизводителя – седан Omoda S 5 – имеет всего шесть основных цветов.

Безопасность

Краш-тесты, в том числе проводимые в Европе, показали, что автомобиль "Омода" по-настоящему безопасен. Его оценка – пять звезд из пяти. Приобрести кроссовер сегодня можно по доступной цене от 1,9 млн рублей.

Система безопасности на автомобиле Omoda C5

* Isofix ("Изофикс")

ООО "Максимум Страхование"

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