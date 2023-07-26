"Он классный игрок". Как заключенные на Алтае сыграли партию с президентом шахмат

Восемь осужденных пытались переиграть президента федерации шахмат на Алтае Артема Поломошнова, но безуспешно

26 июля 2023, 07:45, Вячеслав Кондаков

































































Шахматный турнир в ЛИУ № 1 / Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Президент федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов посетил Лечебно-исправительное учреждение № 1 в Барнауле, где провел сеанс одновременной игры с восемью заключенными. Уникальный турнир состоялся 20 июля и был посвящен Международному дню шахмат. Для обитателей колонии приезд кандидата в мастера спорта по шахматам стал грандиозным вызовом: они пытались победить его или сыграть вничью, но разница в классе сказывалась очень сильно. В итоге турнир настолько понравился осужденным, что они попросили приезжать Артема Поломошнова как можно чаще. Да не одному, а с другими опытными игроками.

"Он считает на семь шагов наперед"

Шахматы – самый популярный вид спорта в алтайских колониях. В регионе даже каждый год проходят турниры среди осужденных, в которых принимают участие десятки человек. В этом году, например, победила заключенная, отбывающая наказание в Шипуновском районе.

В ЛИУ № 1 сразиться в умении ставить шах и мат с Артемом Поломошновым решились восемь самых сильных игроков. Кто-то играл в шахматы всего несколько раз в жизни, а кто-то занимается самым интеллектуальным видом спорта с детства.

По словам Артема Поломошнова, День шахмат на Алтае отмечают на самых разных площадках. В этом году уникальный турнир решили провести и для заключенных. Руководитель федерации шахмат региона уверен, что эта игра способна отвлечь человека и сделать его более усердным.

"Наша федерация уже давно сотрудничает с УФСИН. Шахматы являются самым популярным видом спорта среди заключенных. Анатолий Карпов неоднократно посещает колонии по стране. Это начало нашего взаимодействия в УФСИН. Постараемся помочь им с инвентарем. Хорошие шахматы часто недооцениваются, а ведь во время игры немаловажным фактором являются тактильные ощущения. После этого уже можно планировать совместные турниры", – пояснил amic.ru Артем Поломошнов.

Игра длилась полтора часа. Некоторые участники выбыли из турнира спустя 15-20 минут, и лишь трое сумели навязать борьбу руководителю федерации. Многие из тех, кто выбыл первым, признавались, что просто перенервничали и не могли сосредоточиться на партии. Настолько на них давил авторитет опытного соперника.

Один из первых, кому Артем Поломошнов поставил мат, стал Илья Золотухин. Впервые шахматами он стал заниматься в семь лет и даже посещал секцию в Бийске. Однако в старших классах Илья забросил фигурки и доску, а потом и вовсе попал в колонию за распространение наркотиков. Только в ЛИУ № 1 Илья снова вспомнил о любимой игре детства. В учреждении, по словам Золотухина, в шахматы играют постоянно около 15 человек.

"В последнее время играю очень редко. Мы все привыкли к манере игры друг друга. Очень здорово, что к нам приехал такой сильный игрок. У него интересная манера и он несколько раз меня простил, дал время и шанс подумать, какой фигурой сходить. Мне не хватило опыта, чтобы составить ему конкуренцию. Он считает на семь шагов наперед, то я только на три. Разный уровень", – рассказал amic.ru Илья Золотухин.

Другой осужденный – Артур Жгунов – также получил удовольствие от игры с руководителем федерации шахмат региона.

"Несколько моих ошибок повлияли на результат. Артем Анатольевич дал, конечно, мне шанс исправить ситуацию, не атаковал мои фигуры. В итоге я все равно совершил ошибку, и он у меня выиграл. Очень полезный был опыт. Мне понравилось. Здесь мы уже выучили манеру игры друг друга, это был новый опыт", – пояснил amic.ru Артур Жгунов.

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Шахматы в ЛИУ № 1 / Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

В итоге Артем Поломошнов выиграл турнир со счётом 7,5:0,5. Лишь один из заключенных смог добиться ничьей с руководителем федерации региона. Ему и еще одному осужденному Поломошнов вручил книги о выдающихся отечественных шахматистах. После игры Валерий Сазонов – один из тех, кто до последнего бился с руководителем федерации, – рассказал, что очень нервничал во время игры с опытным соперником. Полтора часа, проведенные за шахматной доской, стали для Валерия Сазонова одним из лучших событий в колонии за время отбывания наказания.

"Он классный игрок. Ничего тут не скажешь. Все знает, как и зачем ходить. Я с детства люблю шахматы. Мы тут все друг друга манеру игры изучили, поэтому я просто был не готов к такому классному сопернику. Хочется, чтобы такие турниры стали регулярными", – рассказал Валерий Сазонов.

После завершения турнира Артем Поломошнов пообщался с заключенными, а также пообещал обновить шахматный инвентарь в колониях Алтайского края. Кстати, руководитель федерации тоже ушел не с пустыми руками: ему подарили шахматы собственной работы. Они переданы музею, который находится в Краевом шахматном клубе в Барнауле.