Если любовь настоящая, 50 лет пролетят незаметно, говорят Зинаида Афанасьевна и Виктор Николаевич

14 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Зинаида Афанасьевна и Виктор Николаевич Семакины / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Споры о том, нужно ли праздновать День святого Валентина, разгораются каждый год. Мы в ИА "Амител" считаем, что дискутировать не о чем: в любви можно признаваться хоть каждый день. А в Год семьи особенно важно говорить о том, как сохранить это прекрасное чувство на долгие годы.

Чтобы узнать, как это сделать, корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Катя Смолихина сходили в гости к Зинаиде Афанасьевне и Виктору Николаевичу Семакиным. Пенсионеры в браке уже больше 50 лет – в январе пара отметила золотую свадьбу. Супруги уверяют: полвека пролетят незаметно, если жить в согласии, не ругаться и вместе преодолевать трудности.

О том, как воплотить эти красивые слова в жизнь, мы поговорили с "молодоженами" за чаем и вкусными блинами.

"Он предложил, а я не отказалась"

В этом году Зинаиде Афанасьевне и Виктору Николаевичу исполняется по 75 лет. Но энергии в них столько, что назвать их бабушкой и дедушкой язык не поворачивается.

То, что Семакины очень гостеприимные, стало очевидно уже с порога. В квартире очень вкусно, уютно и соблазнительно пахло блинами. Зинаида суетилась на кухне, а ее муж накрывал на стол в гостиной. Супруги всегда делят обязанности поровну.

"Проходите, ребятишки. Мы гостей очень любим. А гостей без блинов нельзя принимать. Тем более Масленица на носу", – бросила с кухни хозяйка. Семакины очень любят принимать гостей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Всю свою совместную жизнь Виктор Николаевич и Зинаида Афанасьевна, по их словам, прожили "шутя". Даже о своем знакомстве они тоже рассказывают с юмором, то и дело подкалывая друг друга.

"Он с Залесовского района, я с Топчихинского, а встретились в Барнауле. Я тогда в столовой на улице Пушкина работала поваром. А Витя работал в милиции напротив. Приходил к нам обедать. Ну и как это бывает, стали общаться: ля-ля, тополя. Хитренький был, поесть всегда любил. Придет, покушает, а вечером домой меня провожает. Так все и началось, по 24 года нам тогда было", – вспоминает Зинаида Афанасьевна, неся блины к столу.Отношения развивались стремительно: Виктор не стал ходить вокруг да около и очень быстро сделал Зинаиде предложение.

"Летом мы познакомились, а уже осенью он меня замуж позвал. Ну я и не отказалась. Вернее, как было. Этот хитрец сказал, если откажусь, он сразу уедет в Ростов жить. Наверное, девчонка у него там была. Ну я и подумала: чего я буду казачке какой-то отдавать? Чем ему сибирячка не угодила? Я его сама тут осчастливлю. Ну вот и осчастливила, 50 лет уже живем", – смеется женщина.Тут Виктор Николаевич усмехнулся:

"Я про Ростов просто так брякнул, а ты и клюнула".Зинаида Афанасьевна не растерялась:

"Да я не клюнула, я тебя пожалела, дорогой мой. Чтобы зря не таскался на юга. Парень-то ничего такой, видный. Да и бабушка мне с детства говорила: зовут – не отказывайся. Кто первый позвал, за того и надо выходить. А пятый, десятый – это уже фигня. Так что повезло тебе. Ну признайся, что повезло, Вить".Мужчина расплылся в улыбке:

"Признаю, повезло, повезло..." Зинаида Афанасьевна и Виктор Николаевич в молодости / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Даже в этих шутках чувствуется их трепетное отношение друг к другу. А на вопрос, чем же ему так понравилась Зинаида, Виктор Николаевич отвечает без капли иронии:

"Судьба. Я сразу понял, что это мое. Поэтому тянуть не стал".Довольная ответом, Зинаида Афанасьевна улыбнулась и кивнула. И с наигранным возмущением прикрикнула, чтобы мы активнее налегали на блины. Они, кстати, тоже сыграли важную роль в сближении влюбленных, замечает женщина:

"Мы тогда к маме моей приходили, она нам блинов напечет. Витя наестся так, что аж ночевать останется. Так и прикормили мы его. Сначала в столовую бегал, а потом к нам домой. Конечно, ни к какой казачке тут уже не уедешь".

Вкусные блины - ключ к сердцу мужчины / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Знаю все ее недостатки"

Семакины – ветераны труда. За полвека, что они вместе, каждый сделал себе неплохую карьеру.

Виктор Николаевич после недолгой работы в милиции стал чиновником: был замруководителя краевого управления связи, депутатом Индустриального райсовета, работал в АлтГУ.

Зинаида Афанасьевна, поработав какое-то время в столовой, устроилась во вневедомственную охрану Центрального района и трудилась там до самой пенсии.

Семакины в молодости / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Меньше чем через год после свадьбы у Семакиных родилась дочь.

"Раньше не было такого, как сейчас. Никто долгими планированиями не занимался. Поженились и сразу рожали. Вот и у нас так. В январе свадьбу сыграли, а в декабре уже дочь родилась", – вспоминает Виктор Николаевич.Зинаида Афанасьевна добавляет, что таких условий для воспитания ребенка, как у нынешних мам, у нее не было.

"Таких выплат детских, как сейчас, не было. С садиками тоже проблема, бабушки работают. Декрет давали всего на полгода, а не на три года, как сейчас. Это было непросто", – говорит женщина.Несмотря на трудности, пара очень хотела и второго, и третьего ребенка. Но не получилось.

"Мы так хотели второго. Мне еще кума тогда погадала, что второй будет точно мальчик. Но мне операцию сделали, и детей у нас больше не получилось. Тогда мне все говорили: "Не переживай, пусть тебе теперь дочка внуков нарожает". Но вместо внуков получилось две внучки. Младшей 14 лет, а старшая уже медицинский окончила, замуж вышла. Молодцы они у нас, умные и красивые", – с гордостью говорит Зинаида, показывая на полку с фотографиями. Виктор Николаевич и Зинаида Афанасьевна гордятся своими внучками / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

О своих 50 годах совместной жизни Семакины рассказывают так просто, будто и нет никакого секрета семейного счастья. Виктор Николаевич объясняет: достаточно любить и принимать друг друга.

"Я же ее сам выбрал. Это значит, что я выбрал не только ее достоинства, но и ее недостатки. Если ты не любишь человека, то найдешь повод, из-за чего поругаться и уйти. А если любишь по-настоящему, ничего этого не будет. За эти годы я выучил все недостатки Зины. Ты просто лавируешь между ними и избегаешь конфликтных ситуаций. Вот и секрет", – говорит супруг.Того же мнения и Зинаида:

"Да, мы с ним разные. У меня мое дерево – кипарис, а у него – клен. Я подсолнух – простая. А он у меня розочка деловая. Ну и что теперь? Он такой, а я такая. А вместе мы ого-го", – смеется супруга.

На пенсии Зинаида Афанасьевна увлеклась рисованием / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Ты на него не кричи, а налей пять грамм"

К конфликтам, без которых никакой брак не обходится, Зинаида Афанасьевна советует относиться проще. По ее словам, любое недопонимание можно как сгладить, так и превратить в огромный скандал – зависит от желания. Она рассказала, как поступает во время самых типичных разборок с мужем.

Например, вот так она ведет себя, когда Виктор Николаевич отвешивает комплименты другим женщинам:

"Надо друг другу доверять. А ревновать по мелочам не стоит. Ну сделал он комплимент другой женщине. Например, соседке нашей Надьке: "Какая ты хорошая, был бы я помоложе, любовником бы заделался". Или мне, например, сосед Сашка говорит: "Ой, Зин, ну какая ты баба хорошая". Кто-нибудь, может, и заревновал бы, скандал устроил. А смысл? Это же шутки, при всех сказанные. Ты лучше радуйся, что твоему человеку любимому комплименты делают. Грустно было бы, если бы не делали", – считает супруга. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Есть у нее и советы для жен, чьи мужья слишком часто отпрашиваются "посидеть" с друзьями:

"Вот есть у него желание пойти и выпить в выходной день. Смотрю, засобирался. Ну я ему и говорю: "Слушай, а чего ты пойдешь? Давай лучше с тобой по пять грамм". Выпьем с ним маленько, по три рюмочки, а у него уже душа подмякла: "Зина, какая же ты у меня молодец". Мы с ним еще Алису (колонку. – Прим. ред.) включим, немного потанцуем, и он уже никуда не пойдет. А есть те, кто сразу мужу кричит: "Алкаш!" Ну зачем хаять? Ты сама его немного угости, накорми. Он сам тебя обнимет, поцелует и ни к каким друзьям не пойдет".А вот как Зинаида Афанасьевна поступает, если муж пришел домой поздно, да еще и не в настроении:

"Ну пришел он загруженный. На работе там нелады или еще что-то. Так ты лучше с ним не связывайся, не грузи его дополнительно. Ему и так тяжко, зачем подливать? Пусть все это у него прогорит внутри. Он потом, когда отойдет, сам тебе все расскажет. Если время позднее, пусть лучше ложится и отдыхает. А утром тебе самой уже ругаться не захочется. Вон он, лежит, ушки по подушке раскидал. Даже жалко его, гнева никакого уже нет".

Себя Зинаида Афанасьевна зовет подсолнухом, а Виктора Николаевича - розочкой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Ты не смотри на квартиру и машину. Вместе заработаете"

Молодым людям, которым еще только предстоит встретить своего человека, Зинаида Афанасьевна советует смотреть в душу, а не в карман.

"Сейчас девушки как выбирают: "У этого квартиры нет, я за него замуж не пойду. Не хочу с ним по съемным мотаться". Ну разве ж это главное? А почему бы вам вместе не заработать на квартиру, машину и все остальное?" – возмущается женщина.В этом ее поддерживает и Виктор Николаевич. По его мнению, в советские времена браки были крепче.

"Времена поменялись. Раньше не было такого неравенства, все жили одинаково. А сейчас смотрю, молодые вечно все делят. Деньги делят, имущество делят, детей делят. Родителей даже делят, чьи лучше и богаче. У нас такого не было. Главное, что вместе. Сложили зарплаты в одну кучку – это общее. И никакой дележки", – говорит мужчина. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В низкой рождаемости Семакины тоже видят материальные причины.

"Нынешней молодежи плохо. Многие не знают, где самим жить, а про детей я молчу. Раньше отработаешь три года специалистом – получаешь квартиру и живешь себе. Вот если бы у современных молодых людей было такое, поверьте, не разводились бы и детей бы рожали", – считает Зинаида Афанасьевна.Детей рожали бы больше, если бы молодежь не сидела вечерами в гаджетах и перед телевизором, добавляет Виктор Николаевич. По его словам, раньше с этим было проще.

"Раньше света не было. После полуночи телевизор уже не посмотришь. Получается, что и нечем заниматься больше – только сексом. Ну а там и дети рождаются", – смеется юбиляр. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Молодым людям Виктор Николаевич пожелал ответственно относиться к выбору возлюбленной. А когда выбор сделан, не предавать его.

"Вот я некоторых мужиков не понимаю. Ты когда выбирал, смотрел? Смотрел. Нравилась? Нравилась. А потом бац и разонравилась. Встретил другую и она стала милее. Обычно подобные истории заканчиваются осознанием, что жена-то была намного лучше. Так что не надо никуда бежать из брака, нужно лучше думать", – считает он.Зинаида Афанасьевна добавляет, что в самой страшной ссоре нельзя оскорблять и унижать друг друга. Она убеждена, что любовь способна победить всякое недопонимание. А чтобы муж точно-точно был счастлив, женщина советует печь побольше блинов.

Amic.ru желает Зинаиде Афанасьевне и Виктору Николаевичу не болеть и оставаться такими же классными. Мы уверены, что с таким бережным отношением друг к другу они сами не заметят, как подойдет пора отмечать уже бриллиантовую свадьбу. А нашим читателям мы желаем любви, счастья и рекомендуем прислушаться к советам "молодоженов". В том, что они работают, мы убедились сами.