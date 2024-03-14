"Он может оптимизировать вашу девушку". Как искусственный интеллект повлияет на людей

Когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и что тогда делать

14 марта 2024, 10:30, ИА Амител

Уже через несколько лет искусственный интеллект будет вживлен в организм человека, и мы будем подсоединены к некоему общему разуму, считает гость "Переговорки" на amic.ru директор лаборатории дизайна Сбер, футуролог Владимир Пирожков. Поговорили, насколько серьезны опасения, что ИИ способен уничтожить человечество и можно ли этого избежать. Какие профессии не исчезнут, даже если роботы будут внедрены повсеместно. "ИИ пока сантехнику вам не починит", – говорит эксперт. Но при этом рассуждает о том, как искусственный интеллект может оптимизировать вашу девушку или вашего парня. "Нам надо готовиться к странным временам".

Кто в "Переговорке"?



Владимир Пирожков – директор лаборатории дизайна Сбер, промышленный дизайнер.

Родился в 1968 году в Кишиневе.

В 1985 году поступил в Свердловский архитектурный институт (в настоящее время – Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург), имеет степень бакалавра по специальности "Дизайн".

С 1994 по 2000 год был дизайнером в CITROEN, Франция. Работал над созданием интерьеров моделей C3, С3 Pluriel, C4 Coupe, C5, C6.

С 2000 по 2007 год – старший дизайнер по интерьерам в TOYOTA Europe Design Development, Франция. Трудился над созданием автомобилей Yaris, Avensis, Auris, Corolla, RAV4, Celica, IQ, Prius, Lexus IS-250. Руководил разработкой перспективных моделей до 2020-2025 г.



С 2007 года – президент Центра промышленного дизайна и инноваций "AСТРАРОССA ДИЗАЙН", Россия.02:40 Искусственный интеллект и проблемы, которые он может принести, – это серьезно? Очень, говорит ученый, и объясняет почему. При этом он добавляет: люди вообще достаточно трусливые создания. Нам надо готовиться к странным временам.

05:44 Как искусственный интеллект может "оптимизировать" человека. "Если, например, вы предложите ИИ оптимизировать вашу девушку, есть вариант, что он превратит ее в какого-нибудь суперпаука, потому что это более оптимальная форма жизни, чем человек".

07:55 Может ли в действительности искусственный интеллект полностью захватить человека? "Программы делают люди, значит, ценности людей будут отражены в философии этих программ", – напоминает ученый.

11:17 Когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и что тогда делать? "Уметь выключить рубильник. Но и эта возможность становится все призрачнее", – о том, насколько быстро развивается и обучается ИИ.

15:03 "ИИ пока сантехнику вам не починит". О профессиях, которые сейчас вытесняет искусственный интеллект, и о тех, которые останутся востребованными.

19:16 "Образование станет очень важной вещью". О том, какие профессии появятся вместе с развитием искусственного интеллекта.

20:55 "Через 10-20 лет". О том, что уже скоро искусственный интеллект будет вживлен в наши организмы и мы будем подсоединены к какому-то общему разуму.

22:06 О самом прикольном: разработка искусственного интеллекта финансируется больше, чем исследование его безопасности. "Нас ожидает много интересного", – заключает ученый.