"Он может оптимизировать вашу девушку". Как искусственный интеллект повлияет на людей
Когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и что тогда делать
14 марта 2024, 10:30, ИА Амител
Уже через несколько лет искусственный интеллект будет вживлен в организм человека, и мы будем подсоединены к некоему общему разуму, считает гость "Переговорки" на amic.ru директор лаборатории дизайна Сбер, футуролог Владимир Пирожков. Поговорили, насколько серьезны опасения, что ИИ способен уничтожить человечество и можно ли этого избежать. Какие профессии не исчезнут, даже если роботы будут внедрены повсеместно. "ИИ пока сантехнику вам не починит", – говорит эксперт. Но при этом рассуждает о том, как искусственный интеллект может оптимизировать вашу девушку или вашего парня. "Нам надо готовиться к странным временам".
Кто в "Переговорке"?
Владимир Пирожков – директор лаборатории дизайна Сбер, промышленный дизайнер.
Родился в 1968 году в Кишиневе.
В 1985 году поступил в Свердловский архитектурный институт (в настоящее время – Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург), имеет степень бакалавра по специальности "Дизайн".
С 1994 по 2000 год был дизайнером в CITROEN, Франция. Работал над созданием интерьеров моделей C3, С3 Pluriel, C4 Coupe, C5, C6.
С 2000 по 2007 год – старший дизайнер по интерьерам в TOYOTA Europe Design Development, Франция. Трудился над созданием автомобилей Yaris, Avensis, Auris, Corolla, RAV4, Celica, IQ, Prius, Lexus IS-250. Руководил разработкой перспективных моделей до 2020-2025 г.
С 2007 года – президент Центра промышленного дизайна и инноваций "AСТРАРОССA ДИЗАЙН", Россия.02:40 Искусственный интеллект и проблемы, которые он может принести, – это серьезно? Очень, говорит ученый, и объясняет почему. При этом он добавляет: люди вообще достаточно трусливые создания. Нам надо готовиться к странным временам.
05:44 Как искусственный интеллект может "оптимизировать" человека. "Если, например, вы предложите ИИ оптимизировать вашу девушку, есть вариант, что он превратит ее в какого-нибудь суперпаука, потому что это более оптимальная форма жизни, чем человек".
07:55 Может ли в действительности искусственный интеллект полностью захватить человека? "Программы делают люди, значит, ценности людей будут отражены в философии этих программ", – напоминает ученый.
11:17 Когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и что тогда делать? "Уметь выключить рубильник. Но и эта возможность становится все призрачнее", – о том, насколько быстро развивается и обучается ИИ.
15:03 "ИИ пока сантехнику вам не починит". О профессиях, которые сейчас вытесняет искусственный интеллект, и о тех, которые останутся востребованными.
19:16 "Образование станет очень важной вещью". О том, какие профессии появятся вместе с развитием искусственного интеллекта.
20:55 "Через 10-20 лет". О том, что уже скоро искусственный интеллект будет вживлен в наши организмы и мы будем подсоединены к какому-то общему разуму.
22:06 О самом прикольном: разработка искусственного интеллекта финансируется больше, чем исследование его безопасности. "Нас ожидает много интересного", – заключает ученый.
10:50:24 14-03-2024
Есть формула которую вывел Маркс : стоимость + переменная стоимость (люди) + наценка = W - так вот ИИ исключает из этой формулы людей, убирает переменную стоимость. И это надо говорить заранее и прямо, не шифруя! А проблема остается , что делать людям , и на какие средства выживать? Всех курьерами не трудоустроит СБЕР....
15:20:33 18-03-2024
гость (10:50:24 14-03-2024) Есть формула которую вывел Маркс : стоимость + переменная с... вымирать. перенаселение же. и так не стоит рассуждать, не зная что такое ии и как там присутствует человек - нейротренер будет нужен или наблюдатель еще лет 100. а заводы механизировать наоборот благо
13:33:32 17-03-2024
Где вы добыли это удивительного выпускника молдавского строительного института?
15:21:07 18-03-2024
гость (13:33:32 17-03-2024) Где вы добыли это удивительного выпускника молдавского строи... спасибо, за здравый комент