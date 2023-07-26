Онищенко рассказал о смертельной опасности мата
Страдают от брани не только ругающиеся, но и те, кого ругают
26 июля 2023, 14:31, ИА Амител
Мат разрушает эндокринную систему и сердце, заявил академик РАН, бывший главный санврач страны Геннадий Онищенко.
"Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, еще может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями и так далее. Мат влияет на сердце, на эндокринную систему, потому что может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга", – сказал он "КП".
Также отметил, что мат вреден не только для ругающегося, но и тому, кому эта брань адресована. "Да! Вред обоюдный", – отметил специалист.
Ранее врач-кардиолог Анна Исаева рассказала о том, как людям с болезнями сердца проще пережить жару.
14:34:49 26-07-2023
Этот точно на мухоморах торчит)))
14:38:36 26-07-2023
Боже... Оно еще живое?
14:38:40 26-07-2023
Был у нас один начальник. Как начнет материться аж слюни изо рта брызжут, а мы молодые кто как, кто в депрессию, кто толстокожее рукой махнет и занимается чем занимался далее спокойно. Но самое интересное что сам "матершиник" после словесного своего поноса всегда "расцветал" и был в хорошем настроении духа, о чем порой и ведал нам.
17:37:47 26-07-2023
Гость (14:38:40 26-07-2023) Был у нас один начальник. Как начнет материться аж слюни изо... это вампиризм
14:48:03 26-07-2023
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране.
14:54:52 26-07-2023
дедуля ку ку
14:58:48 26-07-2023
уже и до матов докопались! в смутное время мы живем(
15:02:25 26-07-2023
Ой, да если бы мат воздействовал на того, кого ругают! Уже давно бы похоронили сами знаете кого! ( Я зеленского имею в виду, кто не понял)
16:26:58 26-07-2023
Скоро он расскажет что анальный секс помогает от запоров.
17:38:18 26-07-2023
Олег (16:26:58 26-07-2023) Скоро он расскажет что анальный секс помогает от запоров.... реально помогает
17:13:57 26-07-2023
Этот Василий Алибабаевич…, этот нехороший человек…, мне на ногу батарею сбросил, падла!
17:37:16 26-07-2023
а он врач по образованию?
09:45:54 27-07-2023
Гость (17:37:16 26-07-2023) а он врач по образованию?... - Санитарный
18:01:59 26-07-2023
Ну а что. Помню кто-то Тайсона или его жену обматерил, реально здоровьем рассчитался.
11:35:01 27-07-2023
Мат очень полезен. И татуировки полезны. И курение. И алкоголь. Всегда держись подальше от людей, у которых это есть, и все у тебя в жизни будет хорошо.
16:00:01 27-07-2023
а онищенко может подкрепить свои слова результатами клинических исследований? или ляпнул чисто по своим ушчушчениям, а то и из пальца высосал?