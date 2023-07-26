Онищенко рассказал о смертельной опасности мата

Страдают от брани не только ругающиеся, но и те, кого ругают

26 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Геннадий Онищенко / Кадр: duma.gov.ru

Мат разрушает эндокринную систему и сердце, заявил академик РАН, бывший главный санврач страны Геннадий Онищенко.

"Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, еще может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями и так далее. Мат влияет на сердце, на эндокринную систему, потому что может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга", – сказал он "КП".

Также отметил, что мат вреден не только для ругающегося, но и тому, кому эта брань адресована. "Да! Вред обоюдный", – отметил специалист.

Ранее врач-кардиолог Анна Исаева рассказала о том, как людям с болезнями сердца проще пережить жару.