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Онищенко рассказал о смертельной опасности мата

Страдают от брани не только ругающиеся, но и те, кого ругают

26 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Геннадий Онищенко / Кадр: duma.gov.ru
Геннадий Онищенко / Кадр: duma.gov.ru

Мат разрушает эндокринную систему и сердце, заявил академик РАН, бывший главный санврач страны Геннадий Онищенко.

"Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, еще может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями и так далее. Мат влияет на сердце, на эндокринную систему, потому что может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга", – сказал он "КП".

Также отметил, что мат вреден не только для ругающегося, но и тому, кому эта брань адресована. "Да! Вред обоюдный", – отметил специалист.

Ранее врач-кардиолог Анна Исаева рассказала о том, как людям с болезнями сердца проще пережить жару. 

Здоровье Хорошие новости

Комментарии 16

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Гость

14:34:49 26-07-2023

Этот точно на мухоморах торчит)))

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Гость

14:38:36 26-07-2023

Боже... Оно еще живое?

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Гость

14:38:40 26-07-2023

Был у нас один начальник. Как начнет материться аж слюни изо рта брызжут, а мы молодые кто как, кто в депрессию, кто толстокожее рукой махнет и занимается чем занимался далее спокойно. Но самое интересное что сам "матершиник" после словесного своего поноса всегда "расцветал" и был в хорошем настроении духа, о чем порой и ведал нам.

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Гость

17:37:47 26-07-2023

Гость (14:38:40 26-07-2023) Был у нас один начальник. Как начнет материться аж слюни изо... это вампиризм

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ВВП

14:48:03 26-07-2023

Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране.

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Гость

14:54:52 26-07-2023

дедуля ку ку

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Гость

14:58:48 26-07-2023

уже и до матов докопались! в смутное время мы живем(

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Гость

15:02:25 26-07-2023

Ой, да если бы мат воздействовал на того, кого ругают! Уже давно бы похоронили сами знаете кого! ( Я зеленского имею в виду, кто не понял)

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Олег

16:26:58 26-07-2023

Скоро он расскажет что анальный секс помогает от запоров.

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Гость

17:38:18 26-07-2023

Олег (16:26:58 26-07-2023) Скоро он расскажет что анальный секс помогает от запоров.... реально помогает

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гость

17:13:57 26-07-2023

Этот Василий Алибабаевич…, этот нехороший человек…, мне на ногу батарею сбросил, падла!

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Гость

17:37:16 26-07-2023

а он врач по образованию?

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Гость

09:45:54 27-07-2023

Гость (17:37:16 26-07-2023) а он врач по образованию?... - Санитарный

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Пузырек

18:01:59 26-07-2023

Ну а что. Помню кто-то Тайсона или его жену обматерил, реально здоровьем рассчитался.

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Гость

11:35:01 27-07-2023

Мат очень полезен. И татуировки полезны. И курение. И алкоголь. Всегда держись подальше от людей, у которых это есть, и все у тебя в жизни будет хорошо.

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Гость

16:00:01 27-07-2023

а онищенко может подкрепить свои слова результатами клинических исследований? или ляпнул чисто по своим ушчушчениям, а то и из пальца высосал?

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